不是麵線！企鵝妹走到西門「選這家連鎖店」用餐　鄉民一看：好餓

▲企鵝妹昨晚吃牛排。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」昨（3日）晚走到西門町，並尋覓晚餐，後來選擇吃連鎖的人从众厚切牛排館。就有網友好奇拋問，人从众厚切牛排館好吃嗎？話題引發討論，不少網友熱議，「分店有差，西門那家可以吃」、「那個價位可接受」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「企鵝吃的人从众牛排好吃嗎」為題發文，提到企鵝妹走了一整天，晚上走進从众厚切牛排館西門店用餐，他家附近雖也有分店，但還沒吃過，這家好吃嗎？

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貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「平日這時間怎麼還這麼多人」、「我覺得還不錯吃」、「看到都餓了」、「平價牛排算不錯的」、「CP值蠻高的」、「自助吧不錯」、「還不差啦，就比較好的夜市牛排」、「普通平價牛排，到處都有」、「就台式牛排，不要點奇怪的品項就好」、「普通，吃粗飽」、「分店落差大，這家跟東區那家都不錯」。

還有網友直呼，「企鵝吃的就去試試看啊」、「好餓，那個聲音」、「太殘忍了吧，放這個給觀眾看」、「晚上播這個，好餓」、「看到她吃有夠餓的」。另也有網友在「人从众厚切牛排台北西門店」的Google評論上寫道，「看企鵝妹去吃感覺不錯，下次有機會去吃看看」、「看企鵝妹吃感覺餐點不錯」、「感覺你提供Jinny食物」。