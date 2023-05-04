　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是麵線！企鵝妹走到西門「選這家連鎖店」用餐　鄉民一看：好餓

▲▼ 。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹昨晚吃牛排。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」昨（3日）晚走到西門町，並尋覓晚餐，後來選擇吃連鎖的人从众厚切牛排館。就有網友好奇拋問，人从众厚切牛排館好吃嗎？話題引發討論，不少網友熱議，「分店有差，西門那家可以吃」、「那個價位可接受」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「企鵝吃的人从众牛排好吃嗎」為題發文，提到企鵝妹走了一整天，晚上走進从众厚切牛排館西門店用餐，他家附近雖也有分店，但還沒吃過，這家好吃嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

貼文曝光後，底下網友熱烈討論，「平日這時間怎麼還這麼多人」、「我覺得還不錯吃」、「看到都餓了」、「平價牛排算不錯的」、「CP值蠻高的」、「自助吧不錯」、「還不差啦，就比較好的夜市牛排」、「普通平價牛排，到處都有」、「就台式牛排，不要點奇怪的品項就好」、「普通，吃粗飽」、「分店落差大，這家跟東區那家都不錯」。

還有網友直呼，「企鵝吃的就去試試看啊」、「好餓，那個聲音」、「太殘忍了吧，放這個給觀眾看」、「晚上播這個，好餓」、「看到她吃有夠餓的」。另也有網友在「人从众厚切牛排台北西門店」的Google評論上寫道，「看企鵝妹去吃感覺不錯，下次有機會去吃看看」、「看企鵝妹吃感覺餐點不錯」、「感覺你提供Jinny食物」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
被問：害家破人亡不覺得抱歉？　im.B負責人反應曝
澳洲交換生吃老鼠藥命危！　檢「傳喚爸爸到案說明」
快訊／今年最高溫！　飆38.8度「一片紅」
快訊／金價飆破2080美元！　創歷史新高
詐騙25億！超狂精品堆曝光　愛馬仕盒子疊成一道牆
辣模「沒穿內衣褲」搭公車！　驚呼：1部位黏黏的
他停下來讓行人！　見「1狀況」踩陷阱：還是被開單
LIVE／對決高志綱！　呂捷論當今最強捕手
好市多毒莓「超怕下一樣是它」！　會員嗆剪卡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

駁二「動漫女子」寫真展！集結「魔法少女、台灣OL系列」8部作品

今年最高溫！台南熱飆38.8度　鄭明典PO圖曝「熱到一片紅」

不是麵線！企鵝妹走到西門「選這家連鎖店」用餐　鄉民一看：好餓

麥當勞「1主餐」堪比大冰奶？　網爆共鳴：每吃必拉

另類回憶殺！疫情記憶彷彿異世界生活　COVID-19線上展亮點超多

颱風「瑪娃」生成機率增！有望助「西南季風北移」帶雨來

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員吃下肚：不續會員了

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

駁二「動漫女子」寫真展！集結「魔法少女、台灣OL系列」8部作品

今年最高溫！台南熱飆38.8度　鄭明典PO圖曝「熱到一片紅」

不是麵線！企鵝妹走到西門「選這家連鎖店」用餐　鄉民一看：好餓

麥當勞「1主餐」堪比大冰奶？　網爆共鳴：每吃必拉

另類回憶殺！疫情記憶彷彿異世界生活　COVID-19線上展亮點超多

颱風「瑪娃」生成機率增！有望助「西南季風北移」帶雨來

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光　鄉民挖黑歷史：阿旺夠了

學測＋分科測驗「考題難易度不一遭批」！64%高中校長盼更穩定

都幫前任付錢！男友卻對現任「花錢很計較」　原因戰翻：買貞操嗎

好市多恐怖毒莓「超怕下一個是它」　會員吃下肚：不續會員了

五合一選舉違紀站台　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

獨家／《金師傅》3年後重逢「男友」安孝燮　李聖經燦笑：他很可靠

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題出在教出這種歧視的政治工作者

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

im.B海撈25億！負責人移送被問：害家破人亡不覺得抱歉？　冷看記者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

《英雄聯盟》TSM官方宣布中路Maple離隊、前閃電狼選手動向受矚目

正妹幼師帶動唱「挖啊挖」爆紅！2天圈粉2百萬　開直播湧大量抖內

魏大勛爆「求婚秦嵐遭拒」陷冷戰！　延燒6hrs見家人也被罵：口下留情

生活熱門新聞

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

短髮妹拖行李「爆乳T薄透」　網路柯南神出正面照

首波梅雨鋒面雨勢猛　發綠雨區擴大

一堆店撐過疫情　現在卻陸續倒閉

漁港點300元生魚片！他見「鮭魚0油花」崩潰

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

星宇狂降！暑假機票比平日更便宜

5縣市高溫燈號　周日首波梅雨到「午後2區遽變」

外送員曬稅單曝驚人年收！同行細算跪了

野生「企鵝妹」走到美麗華了！　台灣人不停進貢

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

宜蘭雙主菜便當50　原因讓網怒了

更多熱門

相關新聞

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光

逼企鵝妹唱生日快樂歌！台男身分曝光

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進徒步環台進入第10天，沿途中許多粉絲斗內、求合照，親民的她也相當配合，怎料3日晚間進到台北市區時，竟被一位男子要求唱生日快樂歌，後來她更在直播中落淚。如今，該男遭瘋狂肉搜，就連過往黑歷史都被翻出來。

見企鵝妹直播1幕！他嘆：台灣「人情味」變情勒

見企鵝妹直播1幕！他嘆：台灣「人情味」變情勒

企鵝妹收到苗栗國通行證　粉絲：這可幫你入境

企鵝妹收到苗栗國通行證　粉絲：這可幫你入境

企鵝妹哭了：被當作猴子看待　越線了！

企鵝妹哭了：被當作猴子看待　越線了！

細看企鵝妹環島路線「太鬼了」　他揪1點喊累

細看企鵝妹環島路線「太鬼了」　他揪1點喊累

關鍵字：

企鵝妹牛排西門町西門PTT

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面