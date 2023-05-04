橘衣男阿旺喊告！「惹哭企鵝妹」FB被灌爆　他全截圖：你躲不掉的

▲橘衣男阿旺要求企鵝妹唱生日快樂歌。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，路途若遇粉絲要求合照，都會一口答應，展現親和力。不過，企鵝妹昨（3）日因被橘衣男「阿旺」要求唱生日快樂歌而落淚，覺得自己被當「猴子一樣看待」。對此，就有不少網友肉搜出「阿旺」的社群網站，甚至傳私訊辱罵，讓阿旺決定提告。

企鵝妹昨晚走在台北街頭，被許多粉絲要求合照。在這些粉絲當中，有個穿橘色衣服的男子跟著企鵝妹18分鐘，不只要求企鵝妹唱生日快樂歌，還要對方叫出自己的名字「阿旺」。

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企鵝妹當下雖完成要求，但橘衣男一離開，她就忍不住落淚，說她很謝謝台灣人的友善，也盡量滿足粉絲，但不要一直叫她做這個、做那個，像是唱生日快樂歌、跟粉絲開的店合照等，「這越線了，覺得像是被當成猴子一樣看待」。

事後「阿旺」也被肉搜出來，不少網友開罵「昨天根本不是他生日」、「阿旺好了啦」、「不要敗壞台男形象好嗎」；但也有網友緩頰說道，橘男沒有不禮貌，態度也還好，去肉搜也太沒品。

▲阿旺被網友肉搜。（圖／翻攝自當事人Facebook）

由於不少人找到阿旺的FB、IG，甚至傳訊息辱罵，因此稍早阿旺也在臉書上發文表示，突然有很多陌生人、酸民追蹤他的臉書和IG，按讚、按怒、開玩笑都無傷大雅，但私訊人身攻擊、辱罵就等著收傳票，他已經截圖了，躲不掉的。

此外，阿旺也直接貼出他在「台灣台北地方檢察署」手比愛心的照片，證明人已在現場。