韓國瑜突發514字「國父革命尚未成功」　曝當好總統3要件

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄市長韓國瑜昨日（4日）被問到是否願意與鴻海創辦人郭台銘組成「郭韓配」，他表示「會在臉書上講」。韓國瑜今日一早就在臉書發布一篇514字的文章，談論「國父革命尚未成功」，還點出總統需要做好的3件事，分別為確立國家發展總目標、如何組織人才達到這個總目標，以及以身作則、清廉地把事做好，積極表達個人看法。

▲韓國瑜一早在臉書發文談論「國父革命尚未成功」。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜，下同。）

韓國瑜在臉書文章中提到，每到選舉台灣的政治環境總是陷入紛紛擾擾，令人百感交集，日前他前往泰國造訪當年國父孫中山一手創立的泰國中華會館，這個社團至今已有117年歷史，成員們積極參與公益，也致力於弘揚「中山思想」、促進世界大同等理念。

「當年國父在最終時刻，仍掛念著『革命尚未成功』，我想問大家，革命的目的是什麼？」韓國瑜提到，整個中華民族歷經過挨打的歲月、挨餓的曾經與如今挨罵的時代，現在的台灣卻還沒有迎來自由民主的時代，「我常說政治本來是很簡單的一件事，民意代表拿了選票、一心一意為民服務，可如今台灣的民主卻無法讓華人覺得驕傲。」

▲韓國瑜拜訪泰國中華會館。

韓國瑜強調，先賢追求民主自由、清明政治，台灣沒有天然資源，但有人才，「中華民國的總統只需做好3件事：確立國家發展總目標、如何組織人才達到這個總目標、以及最重要的，以身作則、清廉地把事做好，唯有如此，才能讓老百姓安居樂業，才能讓國父的革命真正達到成功。」

最後，韓國瑜說，這次造訪中華會館讓他感觸良多，希望再次跟大家分享以下4句話，「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶。」也期盼摯愛的中華民國越來越好，早日達到世界大同。