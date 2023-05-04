選不贏就嫁給王世堅？游淑慧嬌喊有男友　韓國瑜：他也有女友

▲韓國瑜出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員游淑慧有可能投入大同士林區立委選戰，如此一來便對上了民進黨市議員王世堅。韓國瑜今（4）日指出，游淑慧找他尋求對策，韓建議游告訴王世堅一句話「我選不贏你，我就嫁給你」，相信這樣就可以獲勝。游淑慧當場表示自己已有男友，韓國瑜則妙回，「那有什麼關係，王世堅有女朋友啊！」

韓國瑜今天赴大安區參加前台北市議員羅智強舉辦的造勢音樂會，他在致詞表示，游淑慧昨天下午找他，說可能要去大同士林區挑戰立委，對手是市議員王世堅，問韓有什麼看法？韓說，「就一句話跟王世堅講就好了，這一句話很簡單，就只看妳敢不敢講，妳就跟王世堅說，妳要告訴大同士林區的選民，『我選不贏你，我就嫁給你』」一聽此言，全場觀眾哄然大笑。

韓國瑜說，游淑慧猶豫地說，「我有男朋友了耶！」韓回，「那有什麼關係，王世堅有女朋友啊！」韓接著強調，講這是跟游淑慧開玩笑的，但是這代表韓國瑜怎麼看政治，政治是可以很歡樂的，可以很陽光的、可以很清廉的，可以很貼近民眾的，甚至非常簡單的。

韓國瑜也妙喻，政治就跟英文的abc一樣，學英文先學abc，真的是非常簡單，人民把票投給你，有這個職務跟權力，好好幫老百姓造福，讓老百姓安居樂業。韓強調，如果回歸到政治的本質，我們有了選票，我們珍惜機會，瞭解老百姓的殷殷期盼，不貪污、不結黨營私、大公無私、好好去做，台灣的政治一定是清廉的，也一定會是華人的驕傲。