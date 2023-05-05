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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜再噴金句　「台灣現況就像我的皮帶環」小小一個最關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

前高雄市長韓國瑜再出金句，他昨日（4日）受邀為參加立委初選的前北市議員羅智強站台，並在致詞時提到，台灣目前正處在最敏感的位置，就像他褲子上的皮帶環，小小一個卻很關鍵。

▲▼韓國瑜、羅智強一同出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜為羅智強等人站台。（圖／記者李毓康攝，下同。）

韓國瑜4日參加羅智強的造勢活動，現場有不少韓粉高聲呼喊「選總統」、「我們愛你」，氣氛十分火熱，他還與羅智強在台上一同高歌一曲《月亮代表我的心》。

而在致詞時，韓國瑜再出金句，他表示，2024年選完總統、立委之後，台灣將面臨大環境的挑戰與大國間的博奕，國家風雨飄搖，正處在最敏感的位置，「人家時常問我台灣的狀況，就像我這皮帶一樣，你看我這皮帶配在褲子上，這個環是最關鍵的，小小一個，它就是台灣。」

韓國瑜接著提到，目前第一、第二、第三島鏈糾葛得一塌糊塗，台灣在這之中都是最關鍵的，所以未來的立委一定要有足夠的智慧和勇氣，「立委沒有國際觀那是不及格」，而且近幾年桃園、新竹、台中發展一路興旺，台北市必須要加油。

▲▼韓國瑜出席大安區母親節音樂會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜再創「韓式金句」。

韓國瑜自2018年掀起一股「韓流」，至今仍擁有許多支持者，他還創造不少令人印象深刻的金句，其中這10句最為經典：

1.貨出得去，人進得來，高雄發大財

韓國瑜最耳熟能詳的競選口號「貨得出去，人進得來，高雄發大財」，成為他當時的政見主軸，希望復甦高雄經濟。

2.高雄又老又窮

韓國瑜在國民黨黨內初選勝出後的記者會上，向高雄鄉親喊話，民進黨在高雄執政20年，「只留下又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，高雄鄉親已經不欠民進黨了。此話一出直搗高雄人的心，讓不少在地人感嘆經濟蕭條「很有感」，也成為大家最耳熟能詳的金句。

3.韓國瑜「塞子」、「棋子」理論　護中華民國安全

韓國瑜在國民黨總統初選的電視政見會上，回答「國安題」，以「塞子」、「棋子」的比喻，形容台灣在國際上的角色。「還是台灣要換個角色，晚上身體疲倦，泡個澡要用塞子，台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」

4.可憐啊！

韓國瑜在辨論會的場合，回應媒體提問，習近平主席說要孝順爸爸媽媽，台灣人要不要聽，習近平說做人要有義氣，台灣人要不要聽？習近平說要一國兩制，總編輯，台灣人要不要聽，親愛的中央社總編輯，「你自己的問題都已經把台灣狹窄化，可憐啊！」

5.他奶奶的、放馬過來、恁爸等你

對於抹黑新聞、汙衊吸毒、包養小三的謠言，韓國瑜回應外界，「我真的都很想說，他奶奶的！政壇上如果沒有韓國瑜，台灣政壇就會變的空虛、貧乏、蒼白、無聊，現在不罵韓國瑜、不踹韓國瑜2腳，就不是名嘴了」，甚至還對韓黑嗆聲，「放馬過來，恁爸等你。」

6.我競選政見有白紙黑字嗎？

韓國瑜在競選期間開出許多政見支票，有愛情摩天輪、高雄迪士尼，其中，太平島挖石油的政見遭到議員質疑，預算編在哪？沒想到韓國瑜回答，「誰說要挖石油的？」、「我競選政見有白紙黑字嗎？」

7.我都用屁眼看他們

面對網路抹黑、造謠，韓國瑜接受網路節目訪問時回應酸民，「這是非常、非常小癟三的行為，這種人我都不好意思講，是非常窩囊、非常陰暗，而且非常可憐」，「所以不好意思，我看到網路上這些攻擊者，說句不客氣的話，我不是用肉眼在看，我是用屁眼在看他們！」

8.要不要問我幾歲前還是不是處男？

韓國瑜在總統辯論會時，回應媒體提問。今天總統大選還再提我的私生活，「要不要問我幾歲前還是不是處男？無聊！抹黑造搖非常沒有水準，讓我大失所望。」

9.立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙

韓國瑜曾在前總統馬英九主辦的經濟論壇上談論台灣未來，並喊出「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界、征服宇宙」，引起熱議，事後他表示，這是維多利亞雙語學校的校訓，盼藉此期許孩子們能有寬闊心胸，心懷大志，並非為成人世界下註解。

10.莫忘世上苦人多

韓國瑜從參選以來到當選高雄市長，一直自稱是庶民，創造了許多「庶民金句」，而他也常在各大造勢場合喊話「莫忘世上苦人多」，打動許多選民的心。

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