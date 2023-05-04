「侯友宜把蔣萬安當塑膠？」　高嘉瑜批李彥秀做法投機：貪得無厭！

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨台北市第4選區（內湖南港）立委初選在新北市長侯友宜的協調下，由市議員李彥秀代表出線，有意挑戰的市議員游淑慧選擇退出。對此，民進黨立委高嘉瑜4日質疑，由沒黨職的侯友宜出手協調，不管新北市政、跑來插手北市的初選，好像把台北市長蔣萬安當塑膠。高也指出，李彥秀選舉過程反覆，「這種投機想法，也會讓民眾覺得貪得無厭。」

對於侯友宜協調國民黨港湖區立委初選，高嘉瑜今接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，由沒黨職的侯友宜出手協調，不管新北市政、跑來插手北市的初選，好像把蔣萬安當塑膠，也更讓人覺得侯友宜就是內定候選人，相較民進黨定於一尊就是賴清德，遵照黨內步調爭取選民最大認同。

對於對決李彥秀，高嘉瑜指出，自己在港湖沒有組織、樁腳，相較於李彥秀自己這部分是超弱，很多活動也沒有動員能力，因為不喜歡麻煩別人，民意代表就是把該做的事做好，而不是去算計哪邊的選票該如何等等，要做好自己就是從政歷程。

高嘉瑜說，李彥秀一開始不願意再參選立委，現在是看到有機可乘，這點也是游淑慧不能接受的原因，且李在選議長時也跟游說不會選立委，而李在2020立委落選後，現在好不容易回到內湖南港，相信選民也是基於過去服務給她肯定，但現在議員服務都還沒開始做，就要跳去選立委，這點需要向選民交代。

高嘉瑜提到，國民黨先前有個助理（指張煥霖）出身的本來要選港湖區立委，但因為李彥秀突然說要選議員，該名助理就選擇退出跑去民眾黨，這過程就是李彥秀的反覆所造成的結果，「這種投機想法，會讓民眾覺得貪得無厭。」

高嘉瑜表示，游淑慧沒有李彥秀在黨內的人脈，所以被迫退選，讓人看到有資源、有組織、有人脈的人就是不一樣，李彥秀也一直有人來幫助她護航、護駕、排除障礙，真的初選李彥秀被檢驗的地方會越來越多，「不像我們當孤勇者、披荊斬棘，但自己努力得來的就是不一樣，讓人感到很踏實。」

至於李彥秀說自己是高嘉瑜最怕的人，高嘉瑜回應，她當然是要這樣講，且李彥秀從阿公、爸爸到她是三代政治世家，游淑慧面對李彥秀這種龐大組織資源與背景，游才剛連任擔任第二屆議員要來拚，難度確實是很高。

高嘉瑜表示，游淑慧也是一開始信李彥秀沒有要選才站出來，現在有點被陷於不義，「相信游的心情轉折是冷暖自知，不過像我們這種沒背景，靠自己打拚得來的感覺是不一樣的。」