陸委會：中共軍機若不繞台　大陸或許可更快恢復經濟

▲共機在沖繩附近海域出沒，被日方拍下。（圖／日本防衛省統合幕僚監部）



記者蔡紹堅／台北報導

中共近期開始派出無人機擾台，似乎有常態化的趨向。對此，陸委會發言人詹志宏4日表示，大陸經濟現況不好，民眾也不好過，若不派軍機擾台、不進行修訂《反間諜法》這些負面作為的話，或許可以更快恢復經濟，「這樣對大陸有利，全世界也都獲得相對利益。」

詹志宏提到，共軍軍機繞台、擾台的問題，不是只有台灣，現在日本也很煩惱，侵擾台灣的次數，已與侵擾日本的次數不相上下，而且日本跟大陸還沒有所謂的國家利益問題，「問題出在中國大陸。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



詹志宏指出，相信這些動作若不做的話，區域能夠和平安定的話，國際間也不會一天到晚要求大陸維護區域和平，不要當麻煩製造者，「這值得北京當局來深思。」

詹志宏強調，大陸現在急需的是經濟要發展起來，因為現況不是很好，導致大陸的民眾也不會好過，「各位可以看到失業率高漲、工廠復工率也不高，這些都是急需解決的。」

詹志宏還說，大陸如果不派軍機繞台，不進行修訂反間諜法這些負面作為的話，或許可以更快恢復經濟，「這樣對大陸有利，全世界也都獲得相對利益。」