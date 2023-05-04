陸通過修訂《反間諜法》　陸委會：國人赴陸風險大幅提高

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中共人大常委會近日通過修訂《反間諜法》。對此，陸委會4日表示，中共此次修改反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，已引發各界質疑，也將大幅提高國人赴陸風險。

陸委會發言人詹志宏在例行記者會上提到，中共慣常藉法律遂行其政治目的，此次修改反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，已引發各界質疑。

陸委會強調，中共此舉將大幅提高國人赴陸風險，例如國人平時出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。

陸委會指出，2013年以來中共已陸續修訂國家安全法、網絡安全法、境外非政府組織境內活動管理法及反間諜法等國安法規，鼓勵其民眾舉報違反國安事件等，持續加強對大陸民眾及境外人士、機構的管制，「近年中方以間諜、國安罪名抓捕媒體高管、科研人員，甚至是臺灣及各國人士，顯示中共羅織國安罪名的對象，已不限於傳統政治性、敏感性高的維權或異議人士。」

陸委會呼籲，中共應本於國際社會所共同信仰的文明價值，放棄管控壓制、敵意對立的思維，真正踐行自由與人權保障，勿再以莫須有的罪名限制人身自由，製造寒蟬效應，阻礙兩岸正常交流。

另外，陸委會也提醒國人，在前往中國大陸之前，應特別留意評估人身安全等風險，並於陸委會「國人赴大陸地區動態登錄」系統進行登錄，必要時可以獲得政府適時的協助，以確保自身權益。

▼陸委會提醒民眾赴陸留意反間諜法。（圖／記者蔡紹堅攝）

