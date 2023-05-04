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港人定居門檻傳「延長至4年」　陸委會：目前沒有這樣的政策決定

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

港人申請定居台灣的門檻傳出將從居留1年，延長至居留至少4年。對此，陸委會4日強調，目前沒有這樣的政策決定，但若將來要修訂的話，會依整體形勢評估判斷，也會跟社會各界溝通，謀求最大共識才開始推動。

陸委會發言人詹志宏在例行記者會上提到，目前並沒有做這樣的一個政策決定，但不可否認，政府歡迎各國人才來台灣居留、工作，甚至申請定居，「這是我們一向政策上歡迎，而且不限於哪個國別。」

不過，詹志宏也指出，香港人到台灣來，跟其他國家的人到台灣來申請居留、定居，這些本來在國內，或是相對的國家，社會上就有各種不同的意見，「有人支持、有人不贊成，這些一直都存在。」

▼香港機場人潮。（圖／路透社）

▲▼香港,機場。（圖／路透社）

詹志宏更強調，他們注意到，香港有一組人特別針對政府任何的政策，都有一些不好的評論，這些不好的評論是沒有依據的，「但是我們也尊重他們的發言權，因為他們剩下的自由權不多了。」

詹志宏說，不管是移民政策也好、居留政策也好，他們會持續關注，「如果將來要修訂的話，我們一樣會依整體形勢評估判斷，也會跟社會各界溝通，謀求最大共識才開始推動。」

另外，詹志宏近日剛接下「台港文化經濟合作策進會」董事長一職，他強調，自己一直相信，台灣跟香港有必要把長期以來最基層的民間交流，逐步來維持住，甚至來推動更進一步的交流，「儘管現在香港的局勢變化，越來越不利於民間交流，但我們還是會持續努力來推動，透過管道與香港的相關人士進行溝通，把兩邊民間的交流組織起來，相信下半年可以逐步看到我們推動的一些動作。」

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