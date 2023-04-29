遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」（Delphi Economic Forum）演說時提及「2016年民進黨主席蔡英文接任總統後，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟」、「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」等，引發陸委會批評。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑29日反擊，陸委會惡意扭曲談話，很顯然極不願意國際聽到馬前總統的發聲，「見笑轉生氣」。

馬英九於希臘時間28日上午出席第八屆德爾菲經濟論壇爐邊對談，與美國布魯金斯研究院約翰．桑頓中國中心主任李成進行談話。馬英九表示，在2016年蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。另根據《經濟學人》報導，台灣已經成為「地球上最危險的地方」，台灣對九二共識的態度是兩岸和平的關鍵，也是雙方求同存異的共同政治基礎。

馬英九指出，九二共識是以1991年修訂的《中華民國憲法》為基礎，將國家領土劃分為兩個區域：臺灣地區和大陸地區，並規定「臺灣地區和大陸地區人民的權利與義務，可由特別法規定」，管理臺灣地區人民和大陸地區人民的關係。因此，中華民國在臺灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法， 九二共識與中華民國的憲法密切相關。不過馬英九也說，蔡英文總統在過去三年中，兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了1991年修訂的我國憲法第11條和《兩岸人民關係條例》第2條。

對此，陸委會28日晚間表示，馬英九在希臘的一場座談會，對我國憲法提出個人的解讀，並以此為藉口，在外國人面前批評我國現任總統，此一再度失態的舉措，令人深感遺憾，呼籲馬前總統不應該一再做出讓國人無法容忍的舉措。

針對陸委會批評，蕭旭岑今日表示，維持兩岸關係穩定是國人的期望，只有回歸中華民國憲法，堅持兩岸不是兩國，才能堅定守護台灣。馬英九向國際發聲，表達多數台灣人希望兩岸回到過去有尊嚴、有和平的日子，陸委會與外交部卻變成瘋狗亂咬，外交部對出訪擺爛，陸委會惡意扭曲談話，很顯然極不願意國際聽到馬英九的發聲，「見笑轉生氣」。

蕭旭岑說，馬英九在兩岸領導人會晤時就提出一中各表的九二共識，也公開表明不會表述到「兩個中國、一中一台或台灣獨立」，全文都還掛在陸委會網站上，但陸委會竟信口開河、捏造事實，他質疑「這樣的陸委會，還有存在的必要嗎？」

蕭旭岑批評，陸委會主委邱太三竟公開否定中華民國憲法的「一中就是中華民國」，走向蔡英文的「互不隸屬的兩國論」，他強調，既然是兩國關係，陸委會已無功能應該解散，邱主委也該即刻辭職，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。