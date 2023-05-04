郭台銘拋年金改革議題　鄭運鵬批：只會拿來仇恨動員當提款機

▲民進黨立委鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘於3日發文向公教軍警等族群喊話，狠批民進黨政府沒有年金改革「對公務人員痛下重手」。對此，民進黨立委鄭運鵬4日就在臉書分析各國、各種年改的手段排列組合，表示年金改革已讓民進黨多次選舉失敗，今天還能讓郭台銘拿來仇恨動員做提款機，郭台銘只要喊燒喊打就好，至於他的實積如何？不是看他個人的財產，是看他的企業如何對待股東和勞工。

鄭運鵬指出，其實各國、各種年改的手段差不多就是這幾種的排列組合，多繳、少領、延後退休、隔開不同世代的基金，最近法國也為了年改造成國內風風雨雨。

至於年改該不該做，鄭運鵬坦言當然應該，不然下一世代會有繳錢讓上一代退休，自己卻領不到的困境，但他提到，軍公教的年改牽涉到的是當事人和政府雙方，相對單純，卻已經讓民進黨多次選舉失敗，今天還能讓郭台銘拿來仇恨動員做提款機。他強調，勞退牽涉人數最多，將近千萬國人，行業別千千萬萬，牽涉當事人、雇主、企業和政府，要考量職業別間的不同、企業負擔和景氣狀況，要處理當然更困難。

鄭運鵬批評，「郭台銘只要喊燒喊打就好，至於他的實際績效如何？不是看他個人的財產，是看他的企業如何對待股東和勞工。」