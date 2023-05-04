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社會 社會焦點 保障人權

衝衝衝、郭董同台！　郭子乾出「聲」教民眾識詐反詐

記者唐詠絮／彰化報導

「我是衝衝衝，最近剛退休，要找你投資養雞場」、「我是郭董，加我賴保證讓你成為台灣首富」，打詐彰化隊召集人王惠美縣長響應全民反詐啟動日活動，邀請防詐大使郭子乾攜手錄製反詐騙宣導影片，教導民眾識詐反詐顧荷包，提醒民眾識破詐騙技倆，讓人印象深刻。

▲彰警邀藝人郭子乾打詐。（圖／彰化警方提供）

▲彰警邀藝人郭子乾打詐。（圖／彰化警方提供）

郭子乾化身為行政院前院長蘇貞昌跟鴻海集團董事長郭台銘，用「衝衝衝」的口吻提醒民眾識破詐騙技倆，與王惠美攜手反詐，提醒民眾千萬別聽信網友、名人、財經名嘴、理財專家、股票健診、藝人會教投資賺錢，只要聽到快速回本、保證獲利、穩賺不賠等話術，就一定是詐騙。

▲彰警邀藝人郭子乾打詐。（圖／彰化警方提供）

彰化縣警察局張國雄局長表示，彰化縣警銀合作，今年共攔阻詐騙269件，攔阻金額1億1,967萬元。分析近期投資詐騙話術，不外乎就是宣稱投資標的「保證獲利、高報酬率、低風險、穩賺不賠」的詐騙招數。

張國雄指出，詐騙集團在臉書、IG、YT或簡訊投放假投資廣告，或假冒知名人士、理財權威專家教投資賺錢，並宣稱保證獲利等話術來引誘民眾，等到民眾上鉤後，詐騙集團邀請加入「假投顧老師群組」，並要求至假投資網站註冊，或下載假APP，此時「LINE投資群組」內便陸續有其他假學員獲利的貼文，營造獲利假象。

▲彰警邀藝人郭子乾打詐。（圖／彰化警方提供）

張國雄進一步指出，假投資平台帳面初期會顯示投資獲利，係詐騙集團為製造獲利假象，透過後端調整數據，目的是誘騙民眾投入更多資金或交付虛擬貨幣，有時甚至可微薄出金，取信被害人真能賺錢，但出金款項，其實來自其他被害人的匯款，可能會導致民眾銀行帳戶被警示凍結。

張國雄呼籲，民眾除了認識詐騙手法外，心態也要正常，對於網路訊息跟不明電話、簡訊常存懷疑，不貪圖來路不明的暴利、對可疑的網路人士謹慎查證身分，千萬不要加入標榜名人的投資群組，就能杜絕絕大部分的詐騙手法。

▲彰警邀藝人郭子乾打詐。（圖／彰化警方提供）

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