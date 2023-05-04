im.B首腦豪宅收藏品曝！隨身150萬現金　帶女友逃亡爽住溫泉飯店　　

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾緯和女友淑芬情侶檔 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

知名網路借貸媒合產業「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆實際負責人曾耀鋒（50歲、已改名曾國緯，有 詐欺、重利、妨害自由等三項通緝），以龐氏騙局「後金貼前金」方式，從2015年起標榜以8-10%獲利誘使大眾投資吸金超過25億，粗估最少5千人受害。刑事局4月底接獲北檢列股檢察官蔡沛珊指揮偵辦，3日收網逮捕包含台灣金隆科技公司、母公司川晟機構等公司負責人、幹部包含曾嫌父子檔及曾男女友張淑芬等8人到案。

警方這波行動逮捕集團吸金主嫌曾耀鋒（經查有四海幫海鐵堂成員背景）女友張淑芬、台灣金隆科技公司董事長、曾嫌父親曾銘祥，以及公司協理顏妙真、發言人黃繼境、營運處長洪郁璿、業務主管詹皇凱、匯款帳戶及財務負責人潘志亮等人到案。

▲刑事局逮捕吸金主嫌曾男張女情侶檔，豪宅內取出48個各式名牌包。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局3日行動在宜蘭高檔的溫泉飯店逮捕曾姓主嫌情侶檔，警方調查因曾嫌有涉3案通緝身分，加上吸金引發被害人報警，他身懷150萬元現金鉅款，出門住高檔飯店吃飯消費都靠女友刷卡、付現買單，藉此規避警方查緝。

警方監控川晟機構及台灣金隆科技公司金流，發現近年來該機構及其下分公司出入金額超過25億元，且im.B平台邀約大眾投資，均先要求把現金匯入公司潘姓財務帳戶名下，再以投資、公司營運名義把現金轉入川晟機構及名下子公司藉此規避被害人究責。

檢警查出，台灣金隆科技公司幕後有高人指點，規避需金管會特許的「招募資金」許可，以媒合民間融資仲介項目規避政府查緝，且曾嫌等人以龐氏騙局吸金最少5年以上，遲到今年4月才開始有被害人提告詐欺，在刑事局發起該波搜索行動前，川晟、台灣金隆及旗下子公司帳戶均未被列為詐騙警示戶，讓人佩服該集團吸金本領相當高超。

警方昨天搜索在曾嫌利用女友名義租賃的桃園高檔豪宅社區「中悅藝之苑」家中，發現收藏疑似用詐騙吸金所得購買的多箱路易13及限量版日本響Hibiki 名酒22箱、豪宅內並收藏知名雕塑家高孝午的3尊銅雕、以及包含LV限量要價上百萬元的行李箱、愛馬仕Bolide包及要價130萬元的康康包，甚至還有兩個VIP客群才能訂購的客製化手提包，光是銅雕、名牌包、名酒要價就超過新台幣500萬元。

刑事局同步搜索台灣金隆公司、川晟投資公司及犯嫌住處共12處，查扣現金300萬元、各式名牌包48個、名酒22箱、犯案用手機18支、宣傳文件、教戰手冊、會員名冊、虛偽債權文件、員工名冊、業績清單及公司大小章等贓證物，4日下午警詢完成後、依違反刑法詐欺、銀行法及組織犯罪防制條例等罪嫌解送台北地檢署偵辦。

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