快訊／新店摩鐵2少女慘死疊屍　金毛哥幕後「混毒」藥頭落網

記者劉昌松、戴上容／台北報導

新北市新店區一摩鐵23日傳出2具女屍交疊案，2名未成年少女疑似與30歲的金髮洪男相約開毒趴，卻疑似吸毒過量暴斃，洪男擔心惹事，撇下2人屍體落跑，檢警循線追查，發現黃姓男子疑似這場毒趴的毒品提供者，4日指揮新店警分局展開拘提，並在下午移送台北地檢署等候檢察官訊問。

▲檢警追查出新店摩鐵女雙屍命案的毒品提供者黃姓男子。（圖／記者陳以昇攝）

檢警調查，從事裝潢木工的洪男（30歲）透過俗稱「魚訊」的應召群組，約2名年僅16歲與17歲的少女到新北市新店區1家摩鐵開毒趴，4月23日清晨5點多入住放音樂嗑藥狂歡後，3人累得睡著，當天上午10點多洪男醒來，驚見2名少女已無呼吸心跳，他慌忙想把2名少女載走但搬沒幾下就嫌重，於是將2名少女遺體扔在摩鐵樓梯間用棉被遮蓋，立馬開車落跑。

摩鐵人員在鐘點到了之後敲房門催促，因而發現2名少女交疊陳屍，急忙報案，警員火速循線追查洪男行蹤，沒想到洪男另外邀約1名21歲女子到桃園找摩鐵開房吸毒準備嘿咻，警方前往逮人，發現與新店命案現場同樣有毒品咖啡包與毒品K他命等物。

洪男應訊時自稱起床發現2名少女躺在床上已斷氣，因害怕惹禍上身被查到吸毒，又搬不動遺體，才獨自逃離，專案小組持續追查，懷疑黃姓男子疑似這場毒趴的供貨者，4日展開拘捕行動。