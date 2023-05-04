im.B詐騙25億！負責人家超狂「愛馬仕牆」＋百萬LV旅行箱　至少600萬起跳

記者李薇／台北報導

不動產借貸媒合平台im.B爆出詐騙案，全台超過5000人受害，金額高達25億元，負責人曾國緯捲款潛逃，但警方在其家中發現整片「愛馬仕牆」、整袋香奈兒以及一個Louis Vuitton的Malle Courrier 110行李箱，光是箱子就要價149萬元，愛馬仕牆粗估至少也有500萬以上，可見真的賺很大。

▲im.B平台涉詐，負責人家中搜出大量精品 。（圖／記者張君豪翻攝）



在曝光的照片中，最驚人的就是一整片橘紅色「愛馬仕牆」，雖然未能看得出裡面確切裝什麼，但從箱型大約可以粗估裡面的單品，其中，最大盒子約有4個，很有可能是裝基本款包包，以愛馬仕經典必買的柏金包來說，一顆至少40萬起跳，整排粗估有160萬以上。

▲整片愛馬仕牆超誇張 。（圖／記者張君豪翻攝）

中型箱子則是有7個，裡面可能是比較薄款的包型或是鞋子，像是康康包（Constance）、Oasis鞋款等等，都是經典必買；以康康包為例，平均一顆都要30萬以上，這裡就有210萬左右；另外，比較扁平的盒子很可能是絲巾或是其他小皮件，大約有11盒，皮夾平均都要10萬起跳，這裡至少有110萬以上。

▲Louis Vuitton的Malle Courrier 110行李箱要價149萬元。（圖／記者張君豪翻攝）

而愛馬仕更廣為人知的是需要「配貨」，就是要先從小皮件或是絲巾等周邊小物開始入手，先奠定一定的基礎之後，才有機會拿到柏金包、凱莉包或是Lindy等熱門包款，而且還不一定有好看實用的顏色，通常都要累積消費跟持續等待，才能有機會擁有，不是有錢就能買。