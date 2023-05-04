高雄警逮通緝犯！他掏2把槍想火拼被壓制　搜出「最兇殘子彈」

記者許宥孺／高雄報導

高雄警方日前追緝郭姓槍砲、毒品通緝犯，趁他外出時，優勢警力一擁而上，郭嫌企圖掏出身上2把槍枝和警方火拼，員警及時壓制並將他上銬，另發現同行的黃嫌持有毒品。警方查扣一批證物中，驚見有2顆自製達姆彈，具嚴重殺傷力，被稱是「世上最兇殘子彈」。

▲高雄警逮通緝犯，搜出有最兇殘子彈之稱的「達姆彈」（中）。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市刑大偵八隊年初接獲情資，一名郭姓男子是高雄地檢署及橋頭法院通緝在案的槍砲、毒品通緝犯，郭嫌為躲避查緝，時常更換居住地點，槍不離身並藏匿毒品。

▲郭嫌企圖掏身上2把槍和警方火拼。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組歷經多日蒐證，確定郭嫌藏匿於楠梓區一棟大樓，日前持通緝文書於該藏匿地點埋伏守候，等郭嫌開門外出時，埋伏刑警一擁而上，郭嫌還企圖拔槍轟警，不過遭優勢警力圍捕，當場逮捕郭姓通緝犯，以及另一名持有毒品的黃姓犯嫌。

警方進屋搜索，並查扣改造手槍2把、子彈8顆、改槍工具、毒品海洛英、安非他命及咖啡包等證物，其中查扣子彈中有2顆「中凹彈」(亦稱達姆彈)。警方表示，中凹彈是一種穿透力低但殺傷力極高的子彈，當彈頭進入人體後極易發生翻滾及變形，從而造成嚴重傷害。

警方表示，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。

▲▼警方於屋內查扣到毒品、改造槍械工具、子彈、80公分武士刀等證物。（圖／記者許宥孺翻攝）