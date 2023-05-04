正妹幼師帶動唱「挖啊挖」爆紅！2天圈粉2百萬　開直播湧大量抖內

▲正妹幼師帶動唱「挖啊挖啊挖」爆紅，讓她驚喜不已。（翻自微博）
圖文／鏡週刊
大陸一名正妹幼教老師，一段在班上帶動唱的影片傳開後，近日在網路上爆紅，原本這名幼師的抖音帳號只有幾百名粉絲，近日卻在2天內暴增到200多萬名。她也順勢開直播，滿足鄉民欲望，果然再次引起轟動，而且她自己也承認，開直播所賺的打賞，比當幼教老師好賺。
這名正妹幼教老師，之前在班上帶著孩子們帶動唱「挖啊挖啊挖」，由於她聲音甜美、外貌姣好，加上歌曲洗腦，因此這段帶動唱的影片傳開後，立刻引發大陸網友熱議，也讓她一夕之間爆紅，成為網路名人。最近就有網友發現，這位正妹趁著自己的人氣高峰，順勢開直播，果然吸引眾多網友注意。
长得漂亮，唱得也不错— 貓神 (@maoshen04) May 3, 2023
但你传递的是什么价值观？
常识和逻辑就是被你这样带歪了 pic.twitter.com/eReCgVNouw
正妹開直播大展歌喉，也湧入大批網友「抖內」，她也承認，這些打賞禮物比她做一年幼教老師的工資還要多。不少網友看到她出來開直播，滿足宅男鄉民欲望，都認為她「懂得流量密碼」、「錢的魅力大，果然去開直播」、「流量變現啊」。
其實在這幾年，大陸有不少人投身直播網紅行列，尤其在新冠疫情出現後，許多網紅紛紛跑到街上直播，整條街站滿直播人潮，在近期已非新鮮事。這種詭異的直播亂象，外界一度認為是大陸失業率增高的警訊，由於大陸過去3年受到疫情嚴格封控影響，加上美中角力，導致外資陸續出走，就業問題也逐漸浮上檯面。
▲正妹稱直播打賞的禮物，比她做幼教師一年的工資還要多。（翻自微博）
省錢大作戰！超夯優惠等你GO
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399
1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399
更多鏡週刊報導
【詭異片】中國凌晨街頭站滿直播網紅 整條街「啪啪啪」群魔亂舞
【有片】這3P操作讓人傻眼！男身體不舒服蹲地 女友在你背後跟兄弟親熱
麥當勞2童工做到凌晨沒錢拿 10歲童站得來速窗口還操作油鍋
讀者迴響