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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹幼師帶動唱「挖啊挖」爆紅！2天圈粉2百萬　開直播湧大量抖內

正妹幼師帶動唱「挖啊挖啊挖」爆紅，開直播滿足鄉民欲望！承認比當老師更好賺。（翻自微博）

▲正妹幼師帶動唱「挖啊挖啊挖」爆紅，讓她驚喜不已。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸一名正妹幼教老師，一段在班上帶動唱的影片傳開後，近日在網路上爆紅，原本這名幼師的抖音帳號只有幾百名粉絲，近日卻在2天內暴增到200多萬名。她也順勢開直播，滿足鄉民欲望，果然再次引起轟動，而且她自己也承認，開直播所賺的打賞，比當幼教老師好賺。

這名正妹幼教老師，之前在班上帶著孩子們帶動唱「挖啊挖啊挖」，由於她聲音甜美、外貌姣好，加上歌曲洗腦，因此這段帶動唱的影片傳開後，立刻引發大陸網友熱議，也讓她一夕之間爆紅，成為網路名人。最近就有網友發現，這位正妹趁著自己的人氣高峰，順勢開直播，果然吸引眾多網友注意。

正妹開直播大展歌喉，也湧入大批網友「抖內」，她也承認，這些打賞禮物比她做一年幼教老師的工資還要多。不少網友看到她出來開直播，滿足宅男鄉民欲望，都認為她「懂得流量密碼」、「錢的魅力大，果然去開直播」、「流量變現啊」。

其實在這幾年，大陸有不少人投身直播網紅行列，尤其在新冠疫情出現後，許多網紅紛紛跑到街上直播，整條街站滿直播人潮，在近期已非新鮮事。這種詭異的直播亂象，外界一度認為是大陸失業率增高的警訊，由於大陸過去3年受到疫情嚴格封控影響，加上美中角力，導致外資陸續出走，就業問題也逐漸浮上檯面。

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