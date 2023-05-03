美女幼師「娃娃音」教唱好療癒！　「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅

記者魏有／綜合報導

湖北武漢一名黃姓幼兒園教師在抖音上傳平時教學影片意外爆紅。這名黃姓音樂幼師不僅擁有一雙大眼睛和精緻五官，教唱時的娃娃嗓音也讓觀眾著迷，不由自主的跟著哼起來，洗腦指數登頂，也讓這名幼師兩天內漲粉200萬人，開直播的時候即時觀看人數甚至一度衝上400萬人，成為大陸五一連假最火的「新晉網紅」。

▲武漢一名美女音樂幼師帶小朋友唱「挖呀挖呀挖」洗腦神曲爆紅。（圖／翻攝微博，下同）

《新聞晨報》報導，湖北武漢一美女幼師黃老師在短視頻（短影音，下同）平台上傳了一條上課視頻（影片，下同），結果意外爆火，播放量過億。視頻中一首《小小花園》不僅孩子們學習熱情高漲，就連一眾網友都跟在視頻後面熟練掌握了歌詞和動作。

這首《小小花園》是目前大陸幼兒園最流行的一首兒歌，這名美女幼師用溫柔的嗓音變化和表情、動作，把歌詞裡的「在什麼樣的花園裡面挖呀挖呀挖；種什麼樣的種子開什麼樣的花....」完美詮釋，課堂上的小朋友們也受到感染，放開喉嚨大唱，使得這支影片在網路上獲得極大的好評和關注。

黃姓幼師爆紅後，不少網友找出之前她上傳的上課教學影片，同樣極具感染力，圈了更多粉絲。此外，這首《小小花園》也在抖音平台上成為「二創」主流，部分用戶將歌詞修改，「打工版」、「搖滾版」紛紛出籠，在平台熱度居高不下。