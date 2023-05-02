「正妹內鬼」A公司百萬！　神鬼手法攢出2億身價

▲蕭瑋靜被查到偷拿公司產品變賣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

藝人明道的經紀人李詩翔，和小S老公許雅鈞等人合資創立的奧達士公司，原由李詩翔擔任董事長，因帳目不清遭撤換，還涉嫌掏空公司4千萬元及違反《商標法》遭起訴，如今更驚爆商業間諜案外案。

奧達士大股東極光公司發現，在公司任職5年的蕭姓員工竟是大內鬼，不但將極光公司的營業機密交給李詩翔，還私賣公司商品做無本生意，月薪僅4萬多元的她，名下卻有超過2億元的資產，是否與犯罪有關，有待司法釐清。

▲蕭瑋靜名下有許多不動產，連台北市大巨蛋附近都有房產。

極光公司初期規模小、員工人數不多，因此都由蕭女負責新品發布會走秀業務，蕭女卻趁此機會，自2017年底開始，陸續以舉辦發布會、拍攝商品照等理由，向公司林姓倉管申請借出存放於庫內的新商品服飾，事後不僅沒歸還，還將衣物私下以便宜的價格賣給公司客戶。

久而久之，公司察覺到不對勁向治安機關報案，警方掌握事證後，於2020年7月拿著搜索票到蕭女住處搜查，當場查扣一批價值15萬餘元的極光公司衣物，品項包含衣服、褲子、帽子、配飾，極光公司進一步盤查，發現共有183件衣物（價值229萬餘元）被蕭女侵占為己有。

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