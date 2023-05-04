「世界最性感排球員」遭疑隆乳　她用超胸美照堵住酸民嘴

▲凱菈不理會酸民，美照照樣發。（翻攝IG@kaylasimmmons）

圖文／鏡週刊

「世界最性感排球員」凱菈（Kayla Simmons）IG擁有百萬人追蹤，她經常在社群上分享生活照，每張都不吝展現傲人好身材。但人紅是非多，有酸民質疑她隆乳，凱菈則展現高智慧，「胸照連發」堵住酸民的嘴。

現年27歲的凱菈是前排球員，退役後她轉戰網紅圈，果然成功吸引大量粉絲，IG擁有100萬人追蹤。不過就有酸民質疑凱菈並非天然美女，傲人上圍是靠整出來的。

酸民留言「所以你的胸部塞了多少矽膠？」凱菈回應，「矽膠含量為0，我是純天然的」，並透露自己收到類似質疑已不下百遍，「我厭倦再回應。」

身為排球員的凱菈分享自己的煩惱，事實上大胸部對她的排球生涯並不利，她說在高中時期，她甚至希望自己的胸部能夠小一點，但願望沒有實現，她說自己在比賽時是靠著「用力擠壓」，胸部才比較不會晃動，避免影響接發球的技巧。

不過，凱菈退役後就不必在乎酸民眼光和閒言閒語，她在IG上更是性感美照連發，現在她完全投入工作、享受到世界各國度假，生活多采多姿，拍照不必再壓抑胸前的風光。

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