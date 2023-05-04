搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　北投醉漢「狂扯她頭髮」下場慘

▲北市北投區某海產攤日前發生一起搭訕衝突，何姓男子對隔壁桌許姓正妹頗有好感進而裝熟敬酒，同桌友人數次請何男離開雙方因此爆發口角。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

見笑轉生氣！北市北投區某小吃攤日前發生一起搭訕衝突，38歲何姓男子幾杯黃湯下肚後，對隔壁桌許姓正妹頗有好感，因此前往舉杯敬酒，同桌李姓男友人請何離開，何惱羞直接在店內猛摔酒瓶，雙方爆口角後，更上演追打戲碼，導致許女多處擦挫傷，所幸警方獲報立刻抵達現場，訊後依妨害自由等罪移送士林地檢署偵辦。

石牌派出所指出，1月26日凌晨2時許獲報，致遠一路一段104巷8號前發生糾紛，立刻到場處理。經查發現，38歲何姓男子在小吃攤店內想向鄰桌李姓男子邀酒，期間，何男想搭訕該桌許女遭拒，竟酒後情緒不穩在店內摔酒瓶，並與李男發生口角。

雙方散場後，又在店門口狹路相逢，何男心有不甘竟開始追李男，甚至拉扯許女頭髮，當場亂成一團，更造成許女多處擦挫傷。

轄區警方到場後迅速控制現場，並針對何男酒醉失序行為，依警職法規定施以管束，相關人員全數帶返所說明案情，全案依妨害自由、傷害罪嫌函送士林地檢署偵辦。

對此，北投分局呼籲，民眾飲酒應節制，遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，警方對於脫序暴力行為，將嚴正執法，絕不寬貸，以維護社會安全秩序。