梅雨鋒面快來了！半個台灣雨最猛「炸成黃綠色」　放晴回暖時間曝

▲今各地天氣炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

周六以前各地天氣穩定炎熱，周日將有今年首波梅雨鋒面通過，加上東北季風增強，全台各地都會有雨，且根據最新的雨量預測圖顯示，中部以北、東北部雨勢明顯，整片都變成「黃綠色」，下周一水氣仍多，需等到周二雨勢才會緩和。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日各地天氣炎熱，高溫均可達30度以上，另今日中午前後高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，有出現36度高溫的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周六鋒面稍微接近，午後北部、東半部、山區局部陣雨，不過整體而言仍是穩定的天氣型態。

周日鋒面通過加上東北季風增強，全台都會有雨，尤其中部以北、東北部有局部較大雨勢。下周一水氣仍在，各地還是有局部降雨。周二水氣減少，剩下東半部、中南部山區午後有局部陣雨。

溫度方面，周六以前各地高溫可達30度以上，近山區、內陸、花東縱谷等地可能有36度以上高溫，周日東北季風增強，周日、一、二溫度明顯降低，北部白天剩下20度左右，降幅較大，周三東北季風減弱，又恢復炎熱天氣。