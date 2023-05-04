卡神詐WTA補助遭起訴　應曉薇爆「漏網之魚」：申請19萬柯市府核36萬

▲趙安華、應曉薇。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如2日遭台北地檢署起訴，涉嫌利用易始、杰美、品原3家公司，以不實發票單據詐領2017年、2018年WTA女子職業網球賽事補助領977萬6146元。台北市議員應曉薇4日拿出資料，質疑楊蕙如申請19萬經費，但北市體育局卻核給36萬，痛批除了楊蕙如以外，易始公司內部員工、體育局公務員，以及負責查核的會計師事務所都是漏網之魚。

應曉薇與中華民國體育監聯盟秘書長趙安華4日上午在台北市議會召開記者會，趙安華表示，自己多年來搜集大量資料與證據，但地檢署兩度起訴楊蕙如，卻都只有楊一人，未列當初負責簽名、開標、決標單簽名的楊蕙如妹妹。

趙安華指出，楊蕙如能詐領977萬元補助，若沒有台北市體育局公務員瀆職，要如何獲得款項？以及會計師事務所領了政府5至8萬查核費用，卻只針對楊蕙如的核銷報告做抽查。

應曉薇也秀出體育局審核經費的部分資料，質疑上面所需經費為19萬400元，但市府撥補數字卻是36萬元，痛批李再立審核草率，「你白痴啊？」

最後，應曉薇喊話民進黨主席賴清德，提及楊蕙如是民進黨黨員，讓體育淪為網軍、政治，敢不敢開除對方黨籍？也認為賴清德要給社會一個交待，並稱楊蕙如應將背後的「綠友友」都咬出來，到底還有誰是漏網之魚。