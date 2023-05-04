　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卡神詐WTA補助遭起訴　應曉薇爆「漏網之魚」：申請19萬柯市府核36萬

▲▼百億體育改革栽培多少體育人？國際賽事圖利多少體育蟑螂？-趙安華,應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙安華、應曉薇。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如2日遭台北地檢署起訴，涉嫌利用易始、杰美、品原3家公司，以不實發票單據詐領2017年、2018年WTA女子職業網球賽事補助領977萬6146元。台北市議員應曉薇4日拿出資料，質疑楊蕙如申請19萬經費，但北市體育局卻核給36萬，痛批除了楊蕙如以外，易始公司內部員工、體育局公務員，以及負責查核的會計師事務所都是漏網之魚。

應曉薇與中華民國體育監聯盟秘書長趙安華4日上午在台北市議會召開記者會，趙安華表示，自己多年來搜集大量資料與證據，但地檢署兩度起訴楊蕙如，卻都只有楊一人，未列當初負責簽名、開標、決標單簽名的楊蕙如妹妹。

趙安華指出，楊蕙如能詐領977萬元補助，若沒有台北市體育局公務員瀆職，要如何獲得款項？以及會計師事務所領了政府5至8萬查核費用，卻只針對楊蕙如的核銷報告做抽查。

應曉薇也秀出體育局審核經費的部分資料，質疑上面所需經費為19萬400元，但市府撥補數字卻是36萬元，痛批李再立審核草率，「你白痴啊？」

最後，應曉薇喊話民進黨主席賴清德，提及楊蕙如是民進黨黨員，讓體育淪為網軍、政治，敢不敢開除對方黨籍？也認為賴清德要給社會一個交待，並稱楊蕙如應將背後的「綠友友」都咬出來，到底還有誰是漏網之魚。

▲▼百億體育改革栽培多少體育人？國際賽事圖利多少體育蟑螂？-應曉薇。（圖／記者黃克翔攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
被問：害家破人亡不覺得抱歉？　im.B負責人反應曝
澳洲交換生吃老鼠藥命危！　檢「傳喚爸爸到案說明」
快訊／今年最高溫！　飆38.8度「一片紅」
快訊／金價飆破2080美元！　創歷史新高
詐騙25億！超狂精品堆曝光　愛馬仕盒子疊成一道牆
辣模「沒穿內衣褲」搭公車！　驚呼：1部位黏黏的
他停下來讓行人！　見「1狀況」踩陷阱：還是被開單
LIVE／對決高志綱！　呂捷論當今最強捕手
好市多毒莓「超怕下一樣是它」！　會員嗆剪卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題出在教出這種歧視的政治工作者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

國安局長徵才！蔡明彥罕見走入校園演說　邀中興學生加入國安工作

軍公教明年有望調薪！　行政院：正面支持

肯定郭台銘「SMR政策」具前瞻性　國民黨：點亮台灣讓專業的來

綠營疑侯友宜「花錢喬港湖初選」　游淑慧怒回：你敢說我敢告！

拚大安區立委初選！鍾沛君合體柯文哲　羅智強找韓國瑜站台唱歌

郭台銘「請教之旅」訪妻家鄉　南投紫南宮巧遇于美人...熱情合影

再砸13億預算打詐！1.5版綱領5口訣　「1合2清3減4面5不」

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

俄羅斯控烏克蘭試圖暗殺普丁　2無人機飛克里姆林宮被摧毀

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

兒站起後又跌倒　她回放影片看100遍「誰在拉他？」

永和婦騎UBike突鬼切　遭騎士撞飛痛苦哀號！

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題出在教出這種歧視的政治工作者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

郭台銘稱一縣市一核電廠　民進黨酸國民黨「全員逃走中」避表態

國安局長徵才！蔡明彥罕見走入校園演說　邀中興學生加入國安工作

軍公教明年有望調薪！　行政院：正面支持

肯定郭台銘「SMR政策」具前瞻性　國民黨：點亮台灣讓專業的來

綠營疑侯友宜「花錢喬港湖初選」　游淑慧怒回：你敢說我敢告！

拚大安區立委初選！鍾沛君合體柯文哲　羅智強找韓國瑜站台唱歌

郭台銘「請教之旅」訪妻家鄉　南投紫南宮巧遇于美人...熱情合影

再砸13億預算打詐！1.5版綱領5口訣　「1合2清3減4面5不」

台東縣「守護寶貝-新冠疫苗缺一不可」活動延長至年底

五合一選舉違紀站台　民進黨嘉義縣2人開除黨籍2停權

超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

獨家／《金師傅》3年後重逢「男友」安孝燮　李聖經燦笑：他很可靠

柯文哲指低薪是教育問題　她批：問題出在教出這種歧視的政治工作者

【廣編】台灣之光AI能預測地震　讓你掌握「逃生黃金5秒」

im.B海撈25億！負責人移送被問：害家破人亡不覺得抱歉？　冷看記者

轟綠「選輸假打房」　國民黨：不是都能跟王定宇一樣用8千租房

《英雄聯盟》TSM官方宣布中路Maple離隊、前閃電狼選手動向受矚目

正妹幼師帶動唱「挖啊挖」爆紅！2天圈粉2百萬　開直播湧大量抖內

政治熱門新聞

郭台銘起家厝怎來的？　1通電話蘇貞昌1年內把陸軍後勤學校遷走

陳致中將發監關1年　郭正亮預言出獄後下場

幕後／侯、郭誰出線？　黨內曝朱立倫徵召「他」更有利

郭台銘點名林書豪「回台打球沒唱國歌」　藍委也困惑：非常奇怪

人夫議員「周旋三女」全直擊！　趕攤疼舊愛擁新歡

1縣市1核電綠委狂轟　郭台銘曝心聲

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

快訊／北捷中和新蘆線異常

徐巧芯揭imB詐騙案負責人與綠營關係近　批「忙切割」不幫受害者

郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　警政署長：實在沒辦法

借貸媒合平台imB涉詐25億！受害人現身說法　吳怡玎：銀行局的疏失

酸「詐騙集團」鄭運鵬喊告　徐千晴道歉了

快訊／郭台銘認了被嚇到！　長文訴心聲「我不可能那麼無知」

幕後／第三次成功拆彈！港湖雙姝相爭落幕　侯友宜出手原因曝

更多熱門

相關新聞

快訊／北捷中和新蘆線異常

快訊／北捷中和新蘆線異常

台北捷運中和新蘆線再發生異常！台北捷運公司4日上午表示，12時53分南勢角站因轉轍器異常影響列車運行、列車停靠及候車時間將增加，趕時間的旅客請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘，中途提前出站或已進站不搭乘的旅客，7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

搭訕隔壁桌正妹遭拒爆口角　醉漢出手下場慘

內湖某托嬰中心虐童稱「畫面損毀」

內湖某托嬰中心虐童稱「畫面損毀」

即／涉洩密給「台版柬埔寨」！北市警所長2大過免職

即／涉洩密給「台版柬埔寨」！北市警所長2大過免職

Ozone特區演唱會門票飛了！熱心警找到女學生

Ozone特區演唱會門票飛了！熱心警找到女學生

關鍵字：

北市台北市台北市議會應曉薇卡神楊蕙如

讀者迴響

熱門新聞

《華燈》Dora分手了！

6歲弟爬進獅子圍欄卡住　當場被咬死

碩士男「撿屍傳播妹」結局超慘

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

「3生肖」苦盡甘來了！5月財運大旺

潛水傳統？他看一堆妹PO「裸潛照」抗議

車主違停貼公告求別開罰單！結局全場讚爆

上14天班月收8萬起！　8年級工地鮮肉：「髒熱累」逼退年輕人

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

小孩前座玩手機　人妻與小王搞車震慘了

永康男墜13樓亡　母哭斷腸：早上才講電話

吃烤乳豬肚痛命危！醫抽出2000毫升油漿

即／小甜甜前嫩夫不玩了！反控「被她踹」結局出爐

梅雨鋒面快來了！雨勢猛炸成黃綠色

更多

最夯影音

更多
行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去

行人走斑馬線被車按喇叭　怒拿「汽笛喇叭」叭回去
許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

許瑋甯為戲剪「耳上超激短髮」　笑喊：會不會錄到我哭XD

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

阿伯打鑼突遇虎爺降駕　四肢跪地爬行驚呆眾人

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

戴立忍不倫戀王淨「誘拍裸照」　不脫就情勒：想留住這樣的妳

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

越南正妹穿旗袍幫踩背按摩　他花460台幣體驗：天堂？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面