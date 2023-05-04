內湖某托嬰中心虐童稱「畫面損毀」　議員批蔣萬安：受虐哭聲變交響樂

▲台北市議員洪婉臻召開記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖某托嬰中心中寶班遭爆出現虐童事件，民進黨台北市議員洪婉臻再接獲多位受害家長陳情，透過監視器畫面，發現連隔壁大寶班的幼兒也遭不當暴力對待，但通報至今超過一個月，托嬰中心跟社會局都沒有積極面對家長，痛批社會局公然說謊，台北市長蔣萬安曾希望讓孩子啼哭聲成為台北交響樂，不應是聽到虐嬰啼哭聲。

洪婉臻4日上午在台北市議會召開記者會，提及孩子遭受不當對待，讓父母傷透心，其中一位家長更被學校誣陷是舊傷，推託尿布下的大片瘀血與身體瘀傷一概與學校無關，害家長只能自己當柯南，到派出所反覆查看影片，找出自己孩子受虐證據。

▲內湖某托嬰中心嬰幼兒遭不當對待。（圖／台北市議員洪婉臻辦公室提供）

洪婉臻指出，另一位家長的孩子被老師不斷搖晃身體後重摔跌坐在地，一開始並不知道自己孩子受虐，而是前一案委任律師查看影片時才發現另有受害者，整起事件就在家長們自力救濟過程中被掀開，陸續發現第3位、第4位受害者，社會局也在近日開始通知家長們指認被施暴對象是否為自家孩子，目前起碼有3位老師施以不當對待，影響兩個班級。



洪婉臻批評，從3月30日事發至今已一個多月，直到4月27日校方才邀家長們去托嬰中心開說明會，但當所有家長要求公開畫面時，托嬰中心卻不肯給全部，還說監視器畫面檔案受損，即便後來社會局要求托嬰中心提供3月13日至4月24日的畫面，結果3月13、17、20、22、23、25、27、28、31日和4月11、12、13日通通沒提供。

洪婉臻說，社會局直到5月2日才發出第一波調查報告，且僅簡單裁罰機構12萬元，且連機構名稱、負責人都不願意公佈；部分家長擔心自己孩子受虐，紛紛要求看監視畫面，卻被校方告知，如果孩子身上沒傷就不能看，拒絕提供影像，態度非常強勢。

洪婉臻表示，有家長轉述，第一例被不當對待嬰孩通報是在3月30日，結果社工直到4月7日才拜訪，4月11日社會局兒少科才連繫，主管機關婦幼科在5月1日才通知媽媽可看監視器；第二例媽媽在4月13日通報後，至今未被社會局兒少科、婦幼科連絡，全都是自己主動找社會局，這樣無作為的社會局還敢對外稱「第一時間處理」，是公然說謊、無視受害爸媽心情。

洪婉臻要求社會局與教育局協助轉託且繼續給予補助，並公布托嬰中心名稱和負責人姓名，社會局身為主管機關，應主動替其他受到虐待與不當對待的兒童提起獨立告訴，負起地方政府對兒少的保護責任，以及盡快還原監視器畫面，並主動提供學生家長觀看。

洪婉臻也認為，所有幼兒園都應該裝設監視器作為工作紀錄器，且盡速建立北市雲端資料庫，將幼兒園攝錄影音資料統一儲存至雲端系統管理。

台北市社會局長姚淑文也於事後召開記者會，在現場鞠躬道歉，提及機構提供11日的監視畫面中，已完成第一階段檢視，並於4月28日召開專家學者會議，研判2名托育人員行為涉及照顧不當情形，違反兒少權法第49條第1項規定，其中1人裁罰10萬元並公布姓名，另1名托育人員因涉及刑事調查先公佈姓名，行政罰鍰依刑事司法結果確定後再行裁罰，尚有一位托育老師涉及其他小孩的不當對待，將於近日公告調查結果。

姚淑文指出，針對托嬰中心監視器畫面未能完整交出，社會局已祭出12萬元罰鍰並再度要求限期改善，若屆5月4日未交出，將按次處罰至最高30萬元，另因托嬰中心面對多起不當對待嬰幼兒管理疏失問題，會再召開專家學者會議討論，決定機構違反《兒少權法》第83條程度；對機構面對多起事件及監視錄影畫面消失問題，傾向以重罰來嚴懲，情節嚴重者，得命其停辦一年，並公布機構名稱及負責人姓名。

▼台北市社會局長姚淑文。（圖／記者袁茵攝）