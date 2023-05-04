郭台銘起家厝怎來的？　1通電話蘇貞昌1年內把陸軍後勤學校遷走

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

力爭國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘3日深夜發文，再痛批民進黨政府。對此，政治工作者周軒4日表示，想邀請郭台銘回想一下，他創業之初的點點滴滴，包括「起家厝」土城頂埔園區是怎麼來的，當年一通電話，執政的民進黨政府1年內幫忙把陸軍後勤學校遷走。

郭台銘近來積極爭取國民黨2024總統大選提名，不過連日拋出「1縣市1核電廠」、「製造8萬機器人對抗解放軍」、「不要議會監督」等言論，掀起各界議論。郭台銘自己都坦言，看到最近相關的討論讓他嚇了⼀跳，對於外界的批評，他更反擊直呼「我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備」。

郭台銘3日深夜再次發文痛批民進黨政府，並向公教軍警族群喊話，他認為民進黨並沒有年金改革，而是搖著公益的旗子，大刀砍向公務員、軍人的退休金，對公務人員痛下重手。

對於郭台銘把矛頭指向民進黨，政治工作者周軒4日表示，想邀請郭台銘一起回想一下，在他創業之初的點點滴滴，包括他的「起家厝」土城頂埔園區是怎麼來的，「我相信郭董當年一通電話，執政的民進黨政府一年內幫你把陸軍後勤學校遷走，這樣的政府，應該不會太差吧？」

事實上，頂埔科技園區的起源，是在2002年時，郭台銘致電給時任台北縣長的蘇貞昌，表達希望在台北縣投資，尋求土城頂埔「陸軍後勤學校土城分部」的土地；當時，民進黨執政在一年後完成地上物搬遷及都市計畫變更，成立頂埔科技園區。