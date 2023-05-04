「1縣市1核電」綠委接力開轟　郭台銘：我不可能那麼無知

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘日前發表政見包含1縣市1核電廠、8萬機器人、縣市長不需要議會監督等等，掀起各界議論。民進黨眾人紛紛在臉書發文批評，認為郭台銘衝過頭、言論不恰當，甚至有過度簡化問題的民粹傾向。對此，郭台銘也在臉書發文回應，「我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備。」

▲郭台銘近期提出的政見掀起各界正反意見熱議。（資料照／記者湯興漢攝）

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，郭台銘日前提議高雄半屏山蓋核電廠、縣市長不用議會監督，後來又出面道歉，但這兩件事情都是難以犯錯的基本常識，例如核電廠選址是非常嚴謹的事情，絕不可能選在市區，「郭台銘有過度簡化問題的民粹傾向」，甚至有明顯的獨裁性格，雖然這些言論支持者或許聽得很順耳，他卻很擔心「民主會被民粹擊敗」。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰也提到，郭台銘提議全台廣設小型核電廠，希望能解決缺電問題，但這是把台灣能源發展寄託在一個不確性極高的方案上，無疑是讓台灣經濟發展立基在更不穩定的基礎上，「國民黨如果真的把缺電當作問題，就好好坐下來討論能源政策，而不是在這麼重大的公共政策、議題上見縫插針，只為謀求政治利益，這是不可取，必須譴責的行為。」

▲重啟核四公投案，不同意票達到74萬9776票。（圖／ETtoday資料照）

民進黨立委吳思瑤則直指郭台銘衝過頭，拋出的政見太過驚悚，「郭台銘選總統是搞真的，確實是有提政策的想法。選舉本來就是議題的戰爭，能夠主導議題引發社會討論，就是一種功力。」然而，郭台銘操之過急，拋出來的議題欠缺周全評估，不僅沒有達到預期成果，反而適得其反，「距離郭台銘30天準備期限還有一半時間，不禁讓人為他的後續出手，捏冷汗也挫在等。」

民進黨立委趙天麟表示，在半屏山蓋核電廠真的是不敢領教，1縣市1核電廠更是口出狂言，姑且不論可行性，就問問大眾，願不願意讓住家變成核電廠，希望郭台銘可以先想清楚再發言，畢竟郭現在是要爭取國民黨總統候選人提名，講出來的言論，國民黨也是要概括承受責任的。

民進黨立委王定宇則直接提問國民黨，不管郭台銘要不要選總統，把郭視為國民黨重要資產，郭主張1縣市1核電廠，請問國民黨黨主席、立委、各縣市首長侯友宜、盧秀燕、蔣萬安、張善政等等，以及跟郭關係不錯的新竹市長高虹安，「你們的核電廠要蓋在你們縣市的什麼地方？請你講清楚，如果你不講，我們都認為你同意喔。」

而對於綠營的質問，郭台銘也在臉書發文回應，「我不可能那麼無知，要選總統對於政策的思考不可能草率沒準備」，但可能是表達方式有問題，才會招致誤會，關於能源與核能政策，他覺得核能最大的問題在於安全，他的主張不是重啟核四，而是要用最新、最安全的技術來為台灣打造便宜又安全的供電系統，目前法國、美國都在積極發展新一代的核能電廠，透過人工智能管理，將人的不確定因素在控管方面降到最低。

議會監督的部分，郭台銘表示，他的主張是普遍將CEO精神注入台灣的行政管理系統，CEO面對的最嚴苛監督，是自己訂定的經營目標是否能達成，有非常明確的檢驗項目與指標，也是一種自我內化的要求，沒有這種自我要求，是沒辦法在競爭激烈的企業界立足的，「我想表達的是對於行政首長的更高期待，議會的監督是天經地義的，但也應該只是最低標準，以經理人精神參選、從政的人，不應該停留在滿足議會監督的標準上，而要有比這個更高、更難達成的標準，這是我的信念，是我畢生當CEO的態度，想要提供來和所有想要從政的人共勉。」