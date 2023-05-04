金正恩怒批海金剛飯店「醜斃了」　北韓拆到連骨架都不剩

▲金正恩2019年視察金剛山時，宣稱要拆除所有觀光設施，包括身後的海金剛飯店。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

2000年正值南北韓交流熱絡時期，南韓居民甚至可前往位於北韓（朝鮮）境內的金剛山觀光，豈料2008年一名南韓女性觀光客慘遭北韓軍人槍殺後，金剛山觀光便宣告中斷，而由南韓企業持有的「海金剛飯店」便滯留在北韓多年，去年3月依照當局指令拆除，如今衛星影像顯示，海金剛飯店已被拆除到連骨架都不剩。

根據《美國之音》（VOA），從美國衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）於3日拍攝的衛星影像顯示，去年起從金剛山高城港移動到通川港的海金剛飯店，如今就連下層支架也被平壤當局拆除到連痕跡都不剩，從今以後再也無法見到海金剛飯店輝煌的一時的紀錄。

지난해 금강산에서 통천항으로 옮겨진 해금강 호텔의 하층 지지대가 최종 해체됐습니다. 한국 현대아산 소유의 수상 건물이었던 해금강 호텔이 역사 속으로 사라진 것입니다.https://t.co/YixPpqOVIL — VOA 한국어 (@voakorea) May 3, 2023

報導指出，北韓最高領導人金正恩於2019年10月視察金剛山觀光地區時，曾怒斥身後的5星級豪華郵輪海金剛飯店「殘破不堪又難以管理，如此醜陋的建築拆掉算了」，因此決定從去年3月起不經南韓企業現代峨山集團的意願，單方面進行海金剛飯店的拆除作業，飯店每一層樓被依序拆除。

從去年4月起，平壤當局又下令拆除金剛山觀光地區內，由南韓企業所興建的度假設施，包括南韓渡假村企業Ananti所經營的金剛山高爾夫球場8棟住宿建築，以及拆除文化會館建築物、金剛山溫井閣、高城港生魚片餐廳等南韓方持有建築，如今這些地點僅殘留鋼筋水泥殘骸。

儘管南韓政府不斷敦促北韓，禁止拆除金剛山觀光地區內由南韓方面所持有的建物和財產，但北韓依舊持續進行拆除作業。

據悉，南韓企業現代峨山集團於2000年代主要靠金剛山觀光、開城觀光、開城工業園區等事業起家，主要目的是推動南北韓經濟合作，1999年買下漂浮郵輪飯店，並將之改建為海金剛飯店，豈料2008年南韓女性遊客朴王子（박왕자，音譯）遭北韓軍人槍殺後，金剛山觀光事業便宣告中斷。

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