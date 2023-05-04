美日韓潛艦指揮官訪關島　首度共同登上美軍戰略核潛艦

▲美日韓三國海軍潛艦指揮官4月18日在關島基地登上俄亥俄級核動力潛艦「緬因號」。（圖／美國國防部）

記者羅翊宬／編譯

美國國防部先前才宣布，未來將依照上周美國和南韓達成的協議，定期派遣俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）前往韓半島（朝鮮半島），加強對北韓（朝鮮）核武威脅的擴張遏制（延伸嚇阻，extended deterrence）。對此，美國國防部又於4日透露，美日韓三國潛艦指揮官在關島首度登上掛有核彈頭的SSBN，推進三方軍事合作、鞏固對同盟的協防承諾。

根據《韓聯社》，美國國防部於美東時間4日透過防衛視覺資訊發送服務（DVIDS）透露，美國海軍第七艦隊指揮官希夫（Rick Seif）少將、日本海上自衛隊潛水艦隊司令官俵千城、南韓海軍潛艦司令官李洙烈（이수열，音譯）於4月18日拜訪關島美軍基地，並一同登上俄亥俄級核動力潛艦「緬因號」（SSBN 741，USS Maine）。

希夫表示，「此次登上緬因號，反映出美國和南韓、日本之間特殊的關係，以及美國對同盟國堅若磐石的承諾。這些戰略核潛艦是美國核威懾力量最具效率、且具穩定的關鍵性要素。」

南韓海軍關係人士表示，「此次訪問美國關島基地，為應對北韓核武導彈威脅的應對行動，現場檢驗美國核威懾能力，以及強化潛水箭隊指揮官之間的交流和合作。透過此次訪問，再度檢驗美國對於大韓民國堅定的協防承諾和能力。」

至於俵千城則指出，「此次視察促進日方對於美國戰略資產的了解，我深信透過這種訪問，能夠加深日美韓潛艦指揮官之間的相互了解，強化和美國的同盟。」

報導指出，此次不僅是南韓潛艦指揮官首度登上處於作戰狀態的美國SSBN，也是美日韓三國潛艦指揮官首度共同登艦，而SSBN是美國核武戰力中最具高度隱蔽性的戰略資產，不僅能反映美韓同盟的穩固，也可對北韓釋出強烈的警告訊息。

據悉，俄亥俄級SSBN掛載威力較低的戰術核彈頭W76-2，主要用於潛射彈道飛彈（SLBM），而潛艦上更攜載射程達1萬2000公里以上的三叉戟II型彈道飛彈，飛彈上掛有戰術核彈頭W76-2；此次停靠美國關島的緬因號，更曾於2020年2月試射附有核彈頭W76-2的三叉戟II型彈道飛彈。