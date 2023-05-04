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北韓趕工蓋新式住宅！一年動員「20萬學生、青年」　血汗工作曝光

▲▼金正恩16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩4月16日晚間出席平壤和盛地區1萬戶新式住宅的完工剪綵儀式。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）計畫5年內在首都平壤興建共達5萬戶的新式住宅，其最高領導人金正恩4月16日還曾前往位於平壤東北部的和盛地區，出席第一階段1萬戶新式公寓住宅大樓完工典禮，現場以華麗燈光、煙火秀妝點。不過，北韓官媒日前強調，其實一年來高達20萬名青年被動員興建工程，負責搬運建材、整地。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》今（4）日報導，從平壤和盛地區開始興建新式住宅起，近一年來高達20萬4100名青年參加「夜間支援青年突擊隊」活動，負責搬運1萬6170立方公尺的混凝土砂石、整地和砌塊面積達2萬5000平方公尺，以及搬運木材和其他工作，為提早完工貢獻心力。

南韓《韓聯社》分析，從去年2月和盛地區開始動工興建新式住宅，至今年4月第一階段完工為止，平壤當局總共動員20萬名以上的青年。

▼北韓平壤和盛地區第一階段新式住宅已於今年4月完工。（圖／達志影像）

▲▼北韓平壤和盛地區第一階段新式住宅已於今年4月完工。（圖／達志影像）

▲▼北韓居民從4月21日起陸續搬進平壤和盛地區。（圖／達志影像）

▲北韓居民從4月21日起陸續搬進平壤和盛地區。（圖／達志影像）

北韓報導指出，參與興建工程的20萬名青年和勞工，從醫學研究院、國家科學院的研究員，到朝鮮中央放送委員會和文化藝術出版社的記者與文化美術家，以及金策工業綜合大學、平壤機械大學、平壤醫學大學的畢業生們，皆對住宅興建有著莫大幫助。

據悉，北韓曾於2021年1月在朝鮮勞動黨第8次全代會上強調，未來至2025年為止，在平壤將會每年興建1萬戶新式住宅，總共為5萬戶，其中和盛地區第一階段新式住宅興建14個月後於今年4月宣告完工，至於第二階段的1萬戶住宅則從今年2月起開始動工。

北韓透過官媒報導對外宣傳，這些被稱為「突擊隊」的軍人和青年們被動員至住宅興建工作，而且他們是自願提供勞動力。金正恩將平壤新式住宅興建工作視為能挽回民心的巨大成果，因此他高度重視興建工作，強調要速戰速決。

而平壤新式住宅建設的第一項成果，為去年4月僅耗時1年多完工的松花大街1萬戶住宅。

據悉，其實金正恩上台後便致力改變平壤的街景，因此在平壤市內興建多個新市鎮，包括倉田大街、銀河科學家大街、未來科學家大街、黎明大街、松花大街、瓊樓洞住宅、和盛大街等。

►金正恩二度缺席太陽節參謁！韓媒分析「北韓變了」：不再注重死人

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