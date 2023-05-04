戰爭犧牲者！韓婦女慘淪「美軍慰安婦」遭性虐　國家機器默許賺美元

▲1965年的南韓京畿道東豆川市基地村。（圖／翻攝自Daum Blog）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅訪美期間，屢次強調美國為了防堵民主國家受到共產主義侵略，不惜派出美軍參與韓戰，在長津湖擊破中共12萬大軍。不過，婦女往往是犧牲最慘重的受害者。美媒指出，南韓政府在韓戰後為了吸引美軍駐屯、賺取外匯，竟然默許婦女淪為「美軍慰安婦」，婦女們被誘拐和美軍性交易，甚至生命遭受威脅。

美媒《紐約時報》（NYT）以「為美國大兵打造的殘酷性交易」為該則專題報導的標題，描述被埋沒在韓國歷史上、極少人談論的禁忌話題，這些淪為美軍慰安婦的韓國婦女們，在南韓政府高層的默許和共謀下，被欺騙、被強迫下藥，甚至被逼迫加入賣淫行業中，京畿道東豆川市美軍駐紮基地外匯集各種賣淫設施，因此又被稱為基地村。

1953年韓戰結束後，美軍依照協定駐屯南韓，然而一開始南韓在經濟和軍事實力上落後北韓（朝鮮），這導致南韓需要靠「吸引力」維持美國駐軍。而原本基地村指的是美軍部隊營區周邊形成的商圈和相關居住設施，但之後私人俱樂部等性交易場所如雨後春筍般出現，導致基地村成為性交易場所的代名詞。

6名美軍慰安婦受害者向《紐約時報》控訴，當初南韓政府如何利用她們來謀取經濟、政治和軍事上的利益，吃乾抹淨後再拋棄她們。

▲東豆川市基地村已逐漸沒落，其中遭美軍虐待致死的受害者尹今伊曾服務過的酒吧Crown Club仍在營業。（圖／翻攝Google地圖街景服務）

趙淳玉（조순옥，音譯）今年63歲，她受訪時透露，1977年、17歲時在東豆川慘遭3名男子綁架後賣給皮條客，儘管她即將開始上高中，但她卻沒有繼續追逐成為芭蕾舞演員的命想，而是在皮條客的監視下度過悲慘的5年，她去附近的一間俱樂部從事性交易，顧客正是美國大兵。

今年64歲的朴槿愛（박근애，音譯）則透露，當她正值16歲、1975年時，她被賣給了一名皮條客，並遭到美國大兵嚴重毆打和其他性虐待。她表示，「我們的國家（南韓）和美國是盟友，我們知道美軍是來幫助我們的，但不代表他們可以為所欲為。」

報導指出，根據作為證據提交給南韓法院的文件，1961年首爾周邊人口稠密的京畿道認為，為了鼓舞美國駐軍和聯合國部隊的士氣、提供安慰，迫切需要興建大規模的慰安婦設施，當地政府甚至默許私人俱樂部招募女性，達到節省預算、賺取美元等外匯的目的，1萬名的南韓慰安婦向5萬名美軍提供性服務。

1969年，美國時任總統尼克森計畫縮減南韓駐軍，使得南韓政府更加致力於靠女性向美軍提供性服務來賺取大量美元。根據統計，南韓1970年的出口額達到8億3500萬美元，然而光是南韓靠向美軍營區提供性交易等相關服務所賺取的收入，就高達1億6000萬美元。

▲位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地韓福瑞營。（圖／達志影像）

這些被迫從事性交易、淪為美軍慰安婦的婦女們在南韓當地社會被貼上標籤，一般大眾稱她們為「洋腸妓女」（양갈보），恥笑她們為西方提供性服務。朴槿愛表示，「那些稱我們為愛國者的官員在背後嘲笑我們，說我們是『賺美元的機器』」。

至於今年77歲的另一受害者崔貴子（최귀자，音譯）則強忍淚水，聲音顫抖地痛訴她和其他婦女因南韓社會對混血兒的歧見而被迫經歷多次墮胎，「官員曾經敦促我們這些不識字的婦女去賺美元，承諾若我們年老時願意在基地村賣身賺錢，就可免費住進公寓，這完全是一場騙局。」

南韓從未坦然面對美軍慰安婦的議題，部分原因是首爾和華府之間的堅定穩固的同盟關係，甚至在南韓媒體內還被視為是禁忌話題。而儘管性交易在南韓法律屬於違法行為，但南韓在執法時是具有選擇性的，且美國軍方文件顯示，南韓政府並未全面鎮壓賣淫行為。

1973年，美國軍方和南韓官員曾討論如何應對基地村問題，受害婦女們回憶，當初他們被召集參加每月1次的課程，而美國官員則敦促她們避免性病傳播，從業婦女每周須接受2次性病檢測，陽性的婦女被迫關押在窗戶被鎖住的設施裡接受治療，並注射大量青黴素，甚至還有人因大量注射而導致休克、死亡。

美國軍方和南韓政府甚至規定，基地村的女性必須攜帶注射卡、性病檢測卡，配戴有編號的徽章或胸牌。

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▲駐韓美軍馬克爾（Kenneth Lee Markle Ⅲ）殘忍殺害美軍慰安婦尹今伊。（圖／翻攝自韓網）

如今，隨著南韓在經濟上高度發展，東豆川市的基地村逐漸消失。約100名受害婦女指控南韓政府當初特意管理基地村、有意助長靠性交易賺取外匯的風氣，因此提出法律訴訟，最終於去年9月在大法院（最高法院）的判決上，獲得每人300萬至700萬韓元的賠償。

另外，有統計指出，從1960年代至2004年，美國士兵在南韓被認定殺害了11名性工作者，其中尹今伊（윤금이）於1992年遭到爭風吃醋的駐韓美軍殘忍殺害，不僅頭部被可樂瓶砸破、嘴巴被塞數十根火柴，甚至外陰部還被插入可樂瓶、子宮內放入兩瓶啤酒、肛門被插入雨傘，長達27公分的傘柄頂破直腸，全身血流如注。