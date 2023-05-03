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日本自民黨青年局長鈴木憲和訪台　蔡英文4日總統府接見

▲▼訪團團長代理、自民黨青年局局長代理鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）（左）眾議員及青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員（右）出席媒體見面會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲自民黨青年局長鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）（左）眾議員及青年局國際部長鈴木隼人（SUZUKI Hayato）眾議員（右）出席媒體見面會。（資料照／記者呂晏慈攝）

記者陶本和／台北報導

「日本自民黨青年局」訪團由青年局局長鈴木憲和（SUZUKI Norikazu）眾議員率領，於3日晚間抵達台灣，總統府發言人Kolas Yotaka 表示，總統府表達誠摯歡迎，總統蔡英文將於明（4）日上午，於總統府接見訪問團，就雙方共同關注之議題交換意見。

Kolas 表示，日本自民黨青年局長期扮演台日交流的重要窗口，也定期組團訪問台灣，推動台日關係不遺餘力；歷任局長多擔任政府要職，如現任首相岸田文雄、已故前首相安倍晉三、以及自民黨副總裁麻生太郎等人，均曾擔任自民黨青年局長。

Kolas 說，此行為鈴木憲和眾議員繼2022年5月，陪同時任自民黨青年局局長小倉將信（OGURA Masanobu）眾議員來訪後，第二度訪問台灣；訪團成員尚包括：藤原崇（FUJIWARA Takashi）眾議員、佐藤啓（SATO Kei）參議員、中曽根康隆（NAKASONE Yasutaka）眾議員、西野太亮（NISHINO Daisuke）眾議員、山口晋（YAMAGUCHI Susumu）眾議員、日本青年會議所麻生將豊（ASO Masahiro）會長等，共12名國會議員及幹部，將在台灣展開至5月7日、為期5天的訪問行程。

Kolas 表示，日本是台灣在印太區域的重要民主夥伴，期盼透過此行，讓台日人民互動交流更為密切，讓雙方各領域合作關係更加深厚，為印太區域和平穩定及經貿繁榮發展共同努力。

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