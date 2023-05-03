總統府歡迎日本前參議院議長山東昭子訪台　蔡英文4日接見

▲總統府歡迎日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率團訪問台灣。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府發言人Kolas Yotaka今（3）日表示，總統府誠摯歡迎日本前參議院議長山東昭子（SANTO Akiko）率團訪問台灣，並展開至5月8日、為期6天的訪問行程，總統蔡英文將於4日下午，在總統府內接見訪問團。

Kolas說，此行為山東昭子參議員第三度訪台，訪團成員尚包括：舟山康江（FUNAYAMA Yasue）參議員、島尻安伊子（SHIMAJIRI Aiko）眾議員、今井絵理子（IMAI Eriko）參議員等，共4位跨黨派女性國會議員。

Kolas表示，山東參議員是台灣在日本國會的重要友人，2021年在擔任參議院議長任內通過友台決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO），以實際行動表達對台灣的重視。而在疫情期間，日本政府6度捐贈台灣共計約420萬劑AZ疫苗，不僅讓台日友好的深厚情誼歷久彌堅，也讓雙方長年以來相互扶持的「善的循環」，成為世界典範。

Kolas表示，期盼透過此次面對面交流，台日雙方能夠持續深化各領域的合作夥伴關係，進一步讓台日之間的深厚情誼更為凝聚堅實。