【廣編】rim of jins海外首店「眼鏡+生活雜貨複合店」插旗台中！4／27開幕試營運

▲JINS主打流行穿搭的新型態店鋪登台，插旗台中LaLaport。

圖、文／JINS提供

rim of jins是JINS主打流行穿搭的特別型態店，匯集一般門市沒有販售的限定款鏡框、彩色鏡片，還有多元化的獨家配件單品，讓消費者可依照喜好、個性，自由挑選適合自己風格的商品，享受「搭配樂趣」，特別是關注潮流趨勢的年輕族群，一定能在這裡找到更多造型靈感。



原本只在日本東京、神奈川、埼玉才有的特別型態店rim of jins，因為廣受好評，2022年10月，在北海道推出二代店，今年4月更首度跨出海外市場，進駐台中三井LaLaport購物中心，台灣首店整體設計完全移植北海道店的北歐簡約風格，大量運用白灰色和原木色，打造乾淨清爽且通透的空間，店內設有多面全身鏡、長椅組合，讓顧客在鏡子前，檢視挑選的鏡框與穿搭風格是否合適時，也能夠就近擺放多支考慮中的鏡框，讓挑眼鏡就像逛服飾店一樣自在愉快。



rim of jins還有一項獨家服務，就是每位店員都經過時尚教育訓練，沒有統一制服，每天上班穿搭都是時下最流行的風格，因此能依照顧客身形、膚色，提供專業建議，幫你一秒提升穿搭好感度，同時還有多樣風格的造型耳環、垂墜耳環、貼耳耳環、耳線耳環，透過眼鏡細節差異與小飾品的點綴，更能展現出獨一無二的穿搭品味與質感。



開幕優惠：

1. 開幕滿額贈 (贈完為止)

活動內容：當日單筆消費滿3000元，贈富士山帆布袋一份。

2. 開幕優惠 4/27(四)～5/15(一)

消費滿3000元贈300元好友券

*限量150張