　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】rim of jins海外首店「眼鏡+生活雜貨複合店」插旗台中！4／27開幕試營運

▲▼rim of jins,JINS,流行穿搭,日本,東京,台中,LaLaport。（圖／JINS提供）

▲JINS主打流行穿搭的新型態店鋪登台，插旗台中LaLaport。

圖、文／JINS提供

rim of jins是JINS主打流行穿搭的特別型態店，匯集一般門市沒有販售的限定款鏡框、彩色鏡片，還有多元化的獨家配件單品，讓消費者可依照喜好、個性，自由挑選適合自己風格的商品，享受「搭配樂趣」，特別是關注潮流趨勢的年輕族群，一定能在這裡找到更多造型靈感。

原本只在日本東京、神奈川、埼玉才有的特別型態店rim of jins，因為廣受好評，2022年10月，在北海道推出二代店，今年4月更首度跨出海外市場，進駐台中三井LaLaport購物中心，台灣首店整體設計完全移植北海道店的北歐簡約風格，大量運用白灰色和原木色，打造乾淨清爽且通透的空間，店內設有多面全身鏡、長椅組合，讓顧客在鏡子前，檢視挑選的鏡框與穿搭風格是否合適時，也能夠就近擺放多支考慮中的鏡框，讓挑眼鏡就像逛服飾店一樣自在愉快。

rim of jins還有一項獨家服務，就是每位店員都經過時尚教育訓練，沒有統一制服，每天上班穿搭都是時下最流行的風格，因此能依照顧客身形、膚色，提供專業建議，幫你一秒提升穿搭好感度，同時還有多樣風格的造型耳環、垂墜耳環、貼耳耳環、耳線耳環，透過眼鏡細節差異與小飾品的點綴，更能展現出獨一無二的穿搭品味與質感。

開幕優惠：
1. 開幕滿額贈 (贈完為止)
活動內容：當日單筆消費滿3000元，贈富士山帆布袋一份。
2. 開幕優惠 4/27(四)～5/15(一)
消費滿3000元贈300元好友券
*限量150張

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
中一中「烯環鈉」挨轟歧視　校長現身鞠躬道歉
陳水扁將獲第34次保外就醫展延！　法界怒轟：乾脆特赦
快訊／勇湖大戰！AD狂轟30分23籃板　湖人G1勝出
創校30多年將退場！　18學生安置正修科大
企鵝妹「純潔度測驗」曝真實性史！　網驚：太誠實
Nike經典鞋打4折！　官網快閃特惠開跑
瑤瑤「錄影犯大忌」當眾下跪大咖女前輩！　怒揭委屈內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

四眼控才懂的神秘魅力！跟著最愛眼鏡的「設計大國」挑出日本製造輕量百搭配件

【廣編】rim of jins海外首店「眼鏡+生活雜貨複合店」插旗台中！4／27開幕試營運

好市多「美國藍莓」驗出A肝病毒！業者：未流入市面

國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

只有台灣吃得到！「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」來了　超商限量開賣

限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」來了　爽喝蜂蜜美式50元有找

【廣編】SUZUKI輕鬆入主　全車系購車優惠享不停

超商最新「2款爆餡甜點」！滿滿奶油乳酪＋杏桃醬　還有一口果凍

「國民美人褲」新品上市　林美秀、吳淡如、江宏恩同台走秀！

肯德基「秒殺鍋物」又來了！松露起司鍋限量開賣　再抽五星飯店

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

【廣編】rim of jins海外首店「眼鏡+生活雜貨複合店」插旗台中！4／27開幕試營運

好市多「美國藍莓」驗出A肝病毒！業者：未流入市面

國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

只有台灣吃得到！「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」來了　超商限量開賣

限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」來了　爽喝蜂蜜美式50元有找

【廣編】SUZUKI輕鬆入主　全車系購車優惠享不停

超商最新「2款爆餡甜點」！滿滿奶油乳酪＋杏桃醬　還有一口果凍

「國民美人褲」新品上市　林美秀、吳淡如、江宏恩同台走秀！

肯德基「秒殺鍋物」又來了！松露起司鍋限量開賣　再抽五星飯店

淋煉乳太罪惡！「韓國吉拿棒」超商就能吃到　200店限定賣

英飛凌斥資50億歐元新廠動工　歐盟執委會主席馮德萊恩、德國總理蕭茲全出席

健康意識抬頭　藥局產業總家數超車便利商店霸主

苗栗恐怖車禍！喜美闖紅燈擊落3機車繼續衝　險撞進禮儀百貨

謝忻爬山脫隊被罵「見笑登生氣」！求進登山社團又做1 NG舉動…秒被黑名單

美俄亥俄級核潛艦將訪韓　一艘就能「毀滅北韓」！可掛80顆核彈頭　

陳水扁踩紅線！國民黨團批法務部嚴重放水　「該回籠就讓他回籠」

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

蝴蝶谷流動廁所「屎尿糞水」直接排入溪！　延平鄉公所致歉了

尼克一哥G2猛砍準大三元　藍道：腳踝痛不痛並不重要

大宇資進軍印度題材發酵　股價直奔漲停帶旺旗下安瑞表現

消費熱門新聞

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

富藝斯春季拍賣藍寶現蹤台北預展

超商今天「大杯美式、拿鐵買3送3」

肯德基秒殺鍋來了！升級松露起司鍋開賣

超商今天「大杯拿鐵、美式買2送2」

好市多A肝莓果爆美國3月就通報！業者最新聲明

國民美人褲出爐！台灣每十個女生、就有一個穿它

速食店限定10天憑證件吃炸雞送鬆餅

只有3天！超商咖啡「2杯99元」開喝

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

限時7天！超商咖啡茶飲「買6送3」

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

敏肌網友大推「神級乳霜」補貨到

超商限量賣GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕

更多熱門

相關新聞

日人擁「最強護照」卻不愛出國原因曝

日人擁「最強護照」卻不愛出國原因曝

日本護照可免簽前往193國旅遊，但手持「最強護照」的日本人卻不愛出國玩，尤其在新冠肺炎疫情過後，加上日圓貶值的影響，如今日本每5至6個人僅有1人持有護照，今年黃金週假期出國人數僅達2019年的20％。

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

老闆瘋狂求愛「黏你一輩子」　女上班4天提離職

醫療法人砸4.5億　買中科排隊知名婦產科

醫療法人砸4.5億　買中科排隊知名婦產科

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

貓佔領枕頭　霸氣張嘴宣告主權

貓佔領枕頭　霸氣張嘴宣告主權

關鍵字：

rim of jinsJINS流行穿搭日本東京台中LaLaport

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面