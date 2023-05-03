柯文哲不認「起薪低科系該縮編」失言　鄭運鵬怒批：把人當工具

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席柯文哲2日針對畢業生起薪問題表示，台灣低薪很大理由是因教育出問題，「教出來的學生沒那個價值」，更直言系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬3日開嗆，對柯文哲來說，人不但是工具，也應該是他的工具。柯文哲應該不懂，很多學科和技能累積，不是為了吃飯賺錢，這些叫文化、藝術、文學，是人類很其他動物不同的特殊性。

鄭運鵬今日透過臉書發文表示，2014年，時任民進黨主席蘇貞昌找了民進黨台北市長候選人姚文智與無黨籍台北市長候選人柯文哲兩人到中央黨部確認民調結果，而他則以主責提名的組織部主任在場。鄭運鵬說，中間有一小段空檔，只有他和柯文哲兩個人在貴賓室，他對柯說，「柯醫師，你可能以為民進黨都是學法政的，但其實我是學理工土木系。你常常以操作葉克膜的精準度來比喻從政很簡單，但是我的經驗是，從政是處理人的事情，人並不是機器，沒辦法完全照你的意思去執行，這個經驗提供您參考。」

針對柯文哲認為，低薪問題和台灣產業人事成本遭高房租等壓縮，以及人才供應產銷失調都有關，昨天是「講太快」，因為選舉到了才被挑語病攻擊。鄭運鵬回應，從柯文哲不承認昨天他說的是錯的就知道，對柯文哲而言，人不但是工具，也應該是他的工具，每個人學什麼東西都要具備「工具」的功能。

鄭運鵬強調，但柯文哲不知道，很多學科和技能累積，並不是為了賺錢吃飯，這些叫文化、藝術、文學等，是人類很其他動物不同的特殊性。其實，在工業革命之前，研究數學、天文、自然科學也是不愁吃穿的貴族行有餘力的興趣和娛樂，不是為了賺錢，「而這些柯文哲應該都不懂，也可能他沒辦法理解。」