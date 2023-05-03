「畢業生起薪低科系該縮編」遭批失言　柯文哲：講太快被挑語病

記者高堂堯／南投報導

欲角逐2024總統大選的民眾黨主席柯文哲，2日晚間赴政治大學演講並接受提問，針對大學畢業生提及起薪問題，柯文哲表示，自己主張移工與基本薪資脫鉤，且低薪很大理由是因教育出問題，造成「教出來的學生沒那個價值」，認為系所畢業生平均起薪太低，就代表該系需要縮編，遭批失言；柯文哲今天解釋，低薪問題和台灣產業人事成本遭高房租等壓縮，以及人才供應產銷失調都有關，昨天是「講太快」、因為選舉到了才被挑語病攻擊。

▲民眾黨主席柯文哲赴南投松柏嶺體驗製茶、與青農座談交流。（圖／記者高堂堯攝，下同）

柯文哲今天上午赴南投名間鄉松柏嶺，親自體驗製茶過程，並與在地青農相見歡、座談交流，並接受媒體聯訪，針對失言風波做出回應。

柯文哲表示，低新議題相當複雜，首先台灣產業很多都是低附加價值，工資就會被壓縮，第二是高房租、高房價，如果產業成本中的房租成本太高，其他成本就會被吃掉一大段、其中的人事成本就被壓縮。

柯文哲認為，人才還是供需問題，如果一個科系畢業生起薪太低就表示供過於求，學生人數應該縮減，（產業）缺人才要增加；台灣缺水、缺電，也缺工，這表示產銷失調，有些部門需要高階人力，可是（學校）生產出來的人才不被他使用。

柯文哲澄清，昨天是「講太快」，選舉到了，沒事就要挑你語病來打，不過教育部必須面對的是台灣目前人才的產銷失調，包括基礎教育、每年科系的人數都需要做調整。