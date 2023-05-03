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快訊／曝侯友宜最有可能獲徵召　國民黨政策會執行長：不過非內定

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對媒體人黃揚明3日指出，有權威消息管道告知，新北市長侯友宜已被國民黨高層內定徵召，將代表國民黨參選2024總統，身兼國民黨政策會執行長的國民黨立法院黨團總召曾銘宗回應，據他理解，沒有所謂內定的說法，但目前從民調或立委支持、縣市長支持情況來看，「侯友宜最有可能」。

黃揚明在臉書上指出，有權威消息管道告知，新北市長侯友宜已被國民黨高層內定徵召，將代表國民黨參選2024總統；還表示國民黨總統徵召時程不明，目前只知會在5月內。

媒體詢問曾銘宗是否知情上述事情時回應，據他理解，徵召時程大約在5月20日左右，可能是17日，也有可能是24日，至於徵召會考慮3件事，第一、民調，但這只是參考，並非唯一；第二、立委支持情況；第三、國民黨籍縣市長支持程度，綜合考量這三項因素後，會做出決定。

曾銘宗也說，目前從民調或立委支持、縣市長支持情況來看，據他理解，侯友宜最有可能，但沒有所謂內定說法。

媒體追問立委支持鴻海創辦人郭台銘跟侯友宜的比例，曾銘宗說，「支持侯友宜的佔絕大部分」，其他同仁有發表相關意見，但他負責任地說，侯友宜佔絕大部分。

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