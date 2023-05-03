國民黨團反批行政院「證明把手伸進NCC」　不排除夜宿抗議鏡電視案

▲國民黨團3日到NCC抗議陳耀祥排審《鏡電視》上架等案。（圖／翻攝自國民黨團直播）

記者蘇晏男／台北報導

通傳會（NCC）今（3日）審查《鏡電視》上架案與相關董監事與負責人變更等案，國民黨立法院黨團上午到場抗議，一度佔領審查會的會議室，行政院則透過新聞稿表達譴責。對此，國民黨團總召曾銘宗表示，新聞稿怎麼會是由行政院代發？這證明行政院把手伸進NCC。另外，曾銘宗更透露，國民黨團就等NCC主委陳耀祥出面講清楚，假設要僵持到晚上，「我們就送睡袋來陪他」，將奉陪到底。

《鏡電視》因申照案多次引發朝野攻防，立法院交通委員會去年底通過跨黨派委員的臨時提案，要求NCC應將相關犯罪情事交由檢調偵辦，並於行政調查未明確前，不做最後決定，然而陳耀祥依照《行政程序法》，預計今將排沈中嘉等多家系統台申請《鏡電視》上架86頻道、《鏡電視》董監事與負責人變更等案。

NCC此舉引發國民黨團不滿，曾銘宗3日上午率謝衣鳯、賴士葆、洪孟楷、陳以信、王鴻薇、鄭正鈐、馬文君、鄭麗文、游毓蘭、溫玉霞等多名藍委到場抗議，一度佔領審查會的會議室，目前正在陳耀祥辦公室門口靜坐。

但行政院代理發言人羅秉成表示，NCC為獨立機關，其審議案件相關程序是依立法院三讀通過的法律，應於法定期限內辦理審查程序，各黨派本應尊重獨立機關行使其法定職權。然而國民黨部分立委竟企圖干預個案審查過程，強行擅闖NCC阻撓審查會議，創下立委公然介入獨立機關運作的惡例，政院表示嚴正譴責，並呼籲政黨負責人應約束自身黨員，也應立即停止干擾獨立機關審查案件的行為。

對此，曾銘宗回應，根據名調，72.%民眾認為陳耀祥主政的NCC沒有公信力，應該下台負責，只有4.8%認為陳可以當主委，請問這位代理發言人，有沒有看到這樣的民調，裝睡覺不醒，呼籲院長陳建仁、代理發言人看看這個數據，「他還有臉、他還有資格繼續舉行今天的審查會」，國民黨團呼籲這位的代理發言人眼睛張開看看數據。

曾銘宗強調，現在沒人相信NCC是獨立機關，「你看這個新聞稿不是NCC要自己來發嗎，怎麼會行政院代發呢？這個發言人這樣的講法不是自己矛盾嗎？」為什麼代理發言人要代理NCC發新聞稿，這證明行政院把手伸進NCC。

曾銘宗也說，尤其陳耀祥要核准《鏡電視》執照，執行行政院的政策，請行政院講清楚，不要躲在NCC後面。

媒體追問曾銘宗是否抗爭到晚上，曾指出，國民黨團就等陳耀祥出面講清楚、說明白，假設要僵持到晚上，「我們就送睡袋來陪他」。媒體再問是否透過夜宿奉陪到底？曾銘宗表示，當然奉陪到底。