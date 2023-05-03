郭台銘喊「當選就讓詐騙集團90天內消失」　林右昌：必須務實以待

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前喊話，若當選總統會在90天內讓詐騙集團消失。對此，內政部長林右昌3日回應，詐騙已經是跨國性的犯罪，也是複合性的犯罪。從五年前開始，美國詐騙案件增多、四年前是澳洲、三年前是台灣跟新加坡，所以各國政府都非常困擾，大家都非常希望這些犯罪行為能夠被遏止，不過也必須務實以待。

林右昌表示，詐騙問題必須從源頭管理，也就是從網路平台的投資廣告下手，所以自己拜訪Google、Meta與Line這些跨國公司，最主要就是希望能阻絕於源頭。

林右昌指出，日前跟Google做討論，好不容易達成3點共識：

第一就是針對已經報案的名人投資廣告清單，會提供給Google，讓他們會針對這些清單進行源頭管制。

第二，會和Google建立平台分享最新投資詐騙樣態，讓他們也能思考跟精進，如何在他們的系統內，協助政府阻絕詐騙的行為。

第三，會建立通道來快速傳遞相關資訊，另外也會成立工作坊，針對詐騙行為，政府跟民間一起來做討論，如何即時地提出因應方案。

對於郭台銘說要讓詐騙在90天內消失？林右昌表示，詐騙已經是跨國性的犯罪，也是複合性的犯罪。從五年前開始，美國詐騙案件增多、四年前是澳洲、三年前是台灣跟新加坡，所以各國政府都非常困擾。

林右昌也說明，詐騙集團很多都是在海外，不一定是在境內，所以已經變成一種跨境、金融、科技的犯罪，最近也加上暴力犯罪，所以是複合型新樣態的犯罪型態，大家都非常希望這些犯罪行為能夠被遏止，不過也必須務實以待。

對於郭台銘的90天宣言是否不可能？林右昌僅回應，任何人都有他發言的權利。