大局已定？國民黨內參民調曝光　黃光芹：除非郭台銘下白虎湯

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨2024總統提名人選懸而未決，目前潛在的人選有新北市長侯友宜及鴻海創辦人郭台銘，雖兩人民調差距不大，但侯友宜一直維持領先。對此，資深媒體人黃光芹2日不僅曝光了國民黨中央的內參民調，她也分析，郭台銘就是輸在黨內的凝聚力不夠，畢竟他終究是「黨外」，所以唯一翻盤的機會只剩拉攏「挺韓反侯」的勢力。

黃光芹在網路節目《新聞不芹菜》中透露，自己手上有兩份國民黨4月初、4月中左右的內參民調，4月初的民調顯示，民進黨參選人、副總統賴清德一枝獨秀、遙遙領先國民黨的侯友宜與郭台銘及民眾黨的柯文哲，若單看藍營的部分，侯友宜略贏郭台銘一些。

至於4月中的民調，在三腳督中，賴清德依舊領先，支持度大約維持在3成7到3成9，而侯友宜和郭台銘若分別對上賴清德，侯支持度25.9%，郭支持度22.5%，但值得注意的是，柯文哲始終有2成2左右的支持度。黃光芹認為，若柯文哲實力堅強，為什麼要跟國民黨合呢？至於侯贏郭的地方就在於國民黨的凝聚力，侯在國民黨的支持度大概六、七成，郭就只有五成左右。

黃光芹指出，論國民黨內的凝聚力，郭台銘還是沒有得到藍營內部普遍的接受，她直言，即使郭台銘道歉過了，依然算黨外人士，「你負氣離開國民黨，現在就嚐到惡果。」

此外，黃光芹斷言，假設5月17日國民黨就會徵召，那麼大局已定，除非民調出現大翻轉，兩人差距拉開。她表示，郭台銘雖然已經有進步、民調也和侯友宜拉近，但最多也只會打成平手。她最後提到郭台銘唯一的轉機，就是拉攏前高雄市長韓國瑜的勢力，因為目前也有「挺韓反侯」的聲音出現，「除非郭台銘在剩下10天能下『白虎湯』、大翻轉，不然大局已定。」