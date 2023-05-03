郭台銘、韓國瑜格局「高下立判」　他曝道歉與原諒關鍵差異

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郭台銘、韓國瑜格局「高下立判」　張禹宣曝道歉與原諒關鍵差異

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘2日為了4年前選戰的言詞向前高雄市長韓國瑜鄭重道歉，韓國瑜同日晚間則回應，「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利。」媒體人張禹宣認為，郭台銘道歉主要是為了向支持者表達訴求，韓國瑜則打出一記全壘打，「一個是小我，一個是大我，高下立判。」

▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者洪正達、季相儒攝）

▲韓國瑜（左）以一張國旗照片回應郭台銘（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

郭台銘2日向韓國瑜鄭重道歉，表示在4年前的選戰中，對他言詞多有得罪，今年希望能和韓國瑜一起並肩作戰。對此，韓國瑜同日晚間也在臉書發文指出，「來者可追，奮鬥團結，記取教訓，共創勝利。」雖內文未提及郭台銘，但時機點巧妙，被認為是在回應郭台銘。

▲▼郭台銘演講手稿 。（圖／郭台銘臉書）

▼▲上圖為郭台銘演講手稿。下圖為韓國瑜臉書發文回應。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、韓國瑜）

郭台銘道歉，韓國瑜臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜）

張禹宣在臉書發文分析，韓國瑜和郭台銘當年的恩怨涉及當時的黨中央跟各方勢力拉扯，並非單純只是兩人之間的問題，郭台銘的道歉也並非全然精準，主要還是為了向支持者表達訴求；而面對這顆沒進到好球帶的曲球，韓國瑜卻打出一記全壘打，比起明白接受或拒絕道歉，他反而用一張國旗照片說明一切，「為了中華民國好就是答案」。

張禹宣認為，過去的失敗或許是教訓，但重點還是團結與未來的勝利，郭台銘使用韓國瑜的經典名言當作獲取提名的橄欖枝，韓國瑜則點出參選總統背後真正的含義，以及2022九合一大選國民黨大勝，選民所承載的寄託「下架民進黨」，「一個是小我，一個是大我，高下立判。」

▼張禹宣分析「郭韓世紀大和解」。（圖／翻攝自Facebook／張禹宣）

郭韓世紀大和解，媒體人張禹宣曝1點「高下立判」。（圖／翻攝自Facebook／張禹宣）

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