她曝國民黨最新內參民調：賴清德一支獨秀　郭、侯、柯差距5％內

▲柯文哲、賴清德、侯友宜、郭台銘。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

2024大選進入倒數階段，國民黨人選懸而未決，媒體人黃光芹2日在網路節目《新聞不芹菜》中曝光國民黨四月中下旬所做內參民調，若藍營派新北市長侯友宜參選，則副總統賴清德37.4%、侯25.9%、前台北市長柯文哲22.1%，若改派鴻海董事長郭台銘，則賴39.3%、郭22.5%、柯21%，除賴清德一支獨秀外，其餘候選人民調都呈現麻花捲狀態。

黃光芹表示，自己拿到2份國民黨內參民調，一份是4月9日、另一份是14到19日，即便是國民黨自家民調，9日賴清德仍一支獨秀、以38.4％遙遙領先，郭台銘24.6％、柯文哲17.8％，若是侯友宜，則賴清德36.1％、侯友宜26.4％、柯文哲19.3％。

黃光芹指出，若是兩強對決就很拉鋸，賴清德分別以41.8%、43.1%，領先侯友宜的40.9%、38.8%，該份民調由台灣指標民調公司所做，民調日期為4/6-4/8。

黃光芹表示，在四月中旬的民調中，若三腳督由侯友宜對上賴清德與柯文哲，賴37.4%、侯25.9%、柯22.1%；若由郭台銘面對賴清德與柯文哲，賴39.3%、郭22.5%、柯21%，差距再拉大，該份民調日期是在4/14-4/19進行，樣本數1074人。

黃光芹表示，賴清德是一枝獨秀，而侯友宜表現是勝過郭台銘，儘管郭台銘沒有輸太多，但還是輸，至於柯文哲則是一直保持在2成左右支持度，與侯友宜、郭台銘沒有差太多，加上郭台銘曾說若自己出來選，柯文哲民調只會有10%，「這樣柯怎麼會有意願想合呢？」

對於藍營人選，黃光芹認為，5月17日的局勢可能已定，除非民調出現大翻轉，且郭台銘要拉開一段距離才行，最好要拉開差距至5到8%，現在還有一段時間，或許可以讓黨中央考慮。

黃光芹指出，郭台銘甚至也可以請韓國瑜勢力來幫忙，畢竟「郭韓配」的聲音也不是沒有，且最近支持韓國瑜勢力也在蠢蠢欲動，但郭目前並沒有藉這股勢力，現在距離一個月的時間僅剩一半，若沒有「白虎湯」就會完蛋。