種出拍賣2字頭「高貴」百香果 　高雄農改場IPM讓你更省錢

▲百香果部分田區因氣候與栽培管理因素，出現掉綠果的情況。 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「南風天就是掉果天？」百香果吊網內滾來滾去的不是紫黑發亮的成熟果，反而是「綠皮早產兒」該怎麼辦？想種出拍賣價破2字頭的「高貴」百香果嗎？高雄區農業改良場於5月19日下午2時30分舉辦「百香果果品交流暨IPM經驗分享座談會」，邀請各界農民團體、植物保護業者與農友參與加。

▲透過IPM管理的百香果果園果實碩大掛滿枝條。

高雄場戴順發場長指出，百香果為高屏地區重要新興果樹，已形成產業聚落，高屏地區冬季溫暖乾燥，搭配燈照補光所生產的春季百香果，因栽培過程中降雨少，配合應用IPM-作物有害生物綜合管理技術，不但大幅降低化學藥劑使用、節省防治成本，更可以生產「高貴」又安全的百香果，增加農友收益。

他說，利用IPM管理技術，由整枝理蔓做起，創造通風佳、採光好的環境，再經由病蟲害監測及精準防治，農友可在整個栽培期的病蟲害防治成本控制在每分地2000元左右，且所生產的果品優良，拍賣價格還打破紀錄，不僅省錢還能夠創造高屏優質百香果的好形象。

今年不少農友反應果園出現掉綠果、果肉分離的情況，令農民頭痛不已，針對農民的疑惑，高雄場藉舉辦經驗分享座談會，說明百香果在採收期間的肥培及水分管理等應注意事項，降低未來發生掉綠果的機率。同時還安排優良果品品嘗以及農友經驗分享，座談會採線上報名，報名網址https://forms.gle/2MqMDjNEjoudyxhCA。