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社會 社會焦點 保障人權

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

記者陳宏瑞／高雄報導

汽機車在路上經常不禮讓行人，險象環生，政府也決定嚴格執法，希望洗刷「行人地獄」惡名。高雄有一名OL在行經路口時，一輛汽車沒有禮讓她直接開過去，OL氣得伸出修長美腿狠踹汽車側面，因力量過大害自己差點摔倒，影片被網友放上網路引發熱議。

網友在臉書社群「社會事新聞影音」PO出一段影片，影片拍攝地點在高雄市中山二路、新光路的大遠百百貨前路口，一位穿著套裝、窄裙的OL正準備過馬路，一輛小轎車沒有禮讓直接通過行人斑馬線，氣得OL伸出無影腳狠踹右後方車門，因車子還在緩慢前進，OL還被反作用力震得踉蹌差點跌倒。由於後續影片並未PO網，雙方後續有無任何爭執不得而知。

▲▼OL狠踹汽車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄OL在路口狠踹不禮讓行人的汽車 。（圖／翻攝自臉書社群「社會事新聞影音」）

▲▼OL狠踹汽車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲OL踹車後自己也踉蹌差點跌倒。（圖／翻攝自臉書社群「社會事新聞影音」）

對此，轄區苓雅警分局表示未接獲相關報案，但檢視影片內容，該案發生於4月29日17時47分，研判係因小轎車沿中山二路北向南方向，右轉新光路行經行人穿越道時，未禮讓行人先行，致行人憤而以腳踹小轎車。

警方表示，小轎車未禮讓行人行為已違反道路交通管理處罰條例48條2項「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者」(可處1200元以上3600元以下罰鍰)。本分局後續除已針對案內交通違規行為予以舉發，並將循線通知相關人等說明，釐清事件經過。

警方說，如有涉及車輛毀損部分，可依法提告毀損罪，將等車主到案後，確認該車是否有車損情形及詢問車主提告意願。

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