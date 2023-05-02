企鵝妹過馬路苦等2分鐘「沒有車要禮讓」！直播刷一排：行人地獄

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進正在台灣步行環島中，吸引不少粉絲追蹤她的直播，環島進行到第6天時，經過新北萬里要橫跨基金公路時，路口號誌閃著紅燈，每輛車的速度都很快，企鵝妹找不到空檔通過，等了2分鐘都沒有車輛停下禮讓，幸好有位暖心駕駛出面拯救，喊著「Follow me」，幫忙開路。





▲企鵝妹已徒步走了200公里，抵達台北市北投區。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

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企鵝妹日前從基隆走到金山老街，在新北萬里區一處閃燈路口，打算跨越基金公路，但當時車流不斷，沒有任何一輛車願意停下禮讓，她也找不到行人觸動號誌的按鈕，由於該路段是下坡，車速很快，穿越馬路很危險，左看看右看看，找不到好機會，導致她站在原地遲遲無法前進。

▲▼熱心駕駛護送企鵝妹過馬路。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

聊天室的網友留言狂刷「行人地獄」，企鵝妹苦等2分鐘後，一輛要左轉的白色汽車從她身旁開過，搖下車窗對企鵝妹喊「Follow me」，霸氣為她開路，成功護送企鵝妹過馬路。

駕駛暖心的舉動讓企鵝妹感動狂喊「thank you、謝謝」，成功過馬路後，她開心表示，「感覺我不是孤單一個人，有很多人幫助我」。

企鵝妹上（4）月23日在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」，透過直播完整記錄環島的過程，也拍出最真實的台灣日常，之前有一名路人將車停在路邊，下車要跟企鵝妹拍照，她拒絕喊「不要停這裡，很危險」，帥氣舉動獲得網友大讚，「台灣交通靠韓國人救」、「交通守則還要外國人教」、「她就是行人地獄的受害者啊」。