　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

企鵝妹過馬路苦等2分鐘「沒有車要禮讓」！直播刷一排：行人地獄

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進正在台灣步行環島中，吸引不少粉絲追蹤她的直播，環島進行到第6天時，經過新北萬里要橫跨基金公路時，路口號誌閃著紅燈，每輛車的速度都很快，企鵝妹找不到空檔通過，等了2分鐘都沒有車輛停下禮讓，幸好有位暖心駕駛出面拯救，喊著「Follow me」，幫忙開路。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

▲企鵝妹已徒步走了200公里，抵達台北市北投區。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

企鵝妹日前從基隆走到金山老街，在新北萬里區一處閃燈路口，打算跨越基金公路，但當時車流不斷，沒有任何一輛車願意停下禮讓，她也找不到行人觸動號誌的按鈕，由於該路段是下坡，車速很快，穿越馬路很危險，左看看右看看，找不到好機會，導致她站在原地遲遲無法前進。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲▼熱心駕駛護送企鵝妹過馬路。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹Twitch）

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹IG）

聊天室的網友留言狂刷「行人地獄」，企鵝妹苦等2分鐘後，一輛要左轉的白色汽車從她身旁開過，搖下車窗對企鵝妹喊「Follow me」，霸氣為她開路，成功護送企鵝妹過馬路。

駕駛暖心的舉動讓企鵝妹感動狂喊「thank you、謝謝」，成功過馬路後，她開心表示，「感覺我不是孤單一個人，有很多人幫助我」。

企鵝妹上（4）月23日在宜蘭打卡，宣布要徒步「走遍台灣」，透過直播完整記錄環島的過程，也拍出最真實的台灣日常，之前有一名路人將車停在路邊，下車要跟企鵝妹拍照，她拒絕喊「不要停這裡，很危險」，帥氣舉動獲得網友大讚，「台灣交通靠韓國人救」、「交通守則還要外國人教」、「她就是行人地獄的受害者啊」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
10檔列注意股！　漲太多被盯上
快訊／IG罵T1裁判不公！　獵鷹球員被罰2.5萬
2024挺賴清德？　陳水扁為這事震怒
快訊／200萬車主受惠！　驗車條件放寬
快檢查電費單！　這張「千萬發票」沒人領
郭台銘再道歉！「每個縣市去找核電廠」：要24小時軍備
獨／成功高中「書海全丟下樓」！　校長：記得清就好
快訊／PLG季後賽完整賽程出爐　總冠軍賽6/3開打

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

朋友婚禮「滑限動才知」！她感慨：前陣子有聊到　網卻喊正常

釣蝦場突被陌生童蹭飯：幫我剝蝦！她不爽花800元「反被酸小氣」

立夏要來了！1生肖難逃「車關」　家中放1物破霉運

跟上潮流腳步！「搭捷運、公車」資訊一把抓　教你Hold住時尚

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

只剩3天！雲林台電這張「千萬發票」沒人領　快檢查繳費單

找遠距離男友！她見住所「1細節」不對勁　網一看搖頭：你是第三者

獨／書本再見！成功高中畢業考完「丟書下樓」　校長：記得清就好

明3縣市36°C高溫警示！周末梅雨鋒面開炸　「爆紅雨區」出爐

企鵝妹過馬路苦等2分鐘「沒有車要禮讓」！直播刷一排：行人地獄

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

朋友婚禮「滑限動才知」！她感慨：前陣子有聊到　網卻喊正常

釣蝦場突被陌生童蹭飯：幫我剝蝦！她不爽花800元「反被酸小氣」

立夏要來了！1生肖難逃「車關」　家中放1物破霉運

跟上潮流腳步！「搭捷運、公車」資訊一把抓　教你Hold住時尚

汽油車排氣檢驗放寬！車齡8年↑「每2年驗一次」7／1實施

只剩3天！雲林台電這張「千萬發票」沒人領　快檢查繳費單

找遠距離男友！她見住所「1細節」不對勁　網一看搖頭：你是第三者

獨／書本再見！成功高中畢業考完「丟書下樓」　校長：記得清就好

明3縣市36°C高溫警示！周末梅雨鋒面開炸　「爆紅雨區」出爐

企鵝妹過馬路苦等2分鐘「沒有車要禮讓」！直播刷一排：行人地獄

【廣編】SUZUKI輕鬆入主　全車系購車優惠享不停

《貞子》回來了！網路瘋傳詛咒影片　看過的人24小時內會死

西門町雙屍命案兇手逃死定讞　死者母罵「廢死集團贏了！」

台股上漲57點站上15600　三大法人合計買超66億元

台積電法說嚇趴產業！中經院：4月PMI指數跌至42.8%　連2月緊縮

林安可睽違3年開路先鋒！林岳平有用意

演惡媳太逼真！大牙遭網友恐嚇「吃慶記」　今按鈴提告

侯友宜稱總統沒關心新北　總統府舉證回應：國軍支援應受肯定

「生活市集」搜尋動手腳！「奥步」攔截狂吸客　抗罰200萬慘敗

陳水扁睽違23年進立法院　「榮譽顧問」身分讓他進出無須登記

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

三上悠亞曝「引退原因」　揪百萬YTR合體比愛心

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

台中沙鹿吃海鮮「13人噴4萬1」　一票人看傻！釣出同行

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

全台變天！　首波梅雨要來了

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

小二數學太難　爸算到整晚沒睡

更多熱門

相關新聞

鋼瓶險害自強號翻車　警鎖定人為惡搞

鋼瓶險害自強號翻車　警鎖定人為惡搞

台鐵北上自強號今(2日)清晨行經苗栗竹南段時，因為撞到瓦斯鋼瓶，造成列車水管破裂。鐵路警察依鋼瓶上電話找到瓦斯行，業者坦承鋼瓶是他們所有，但經核對瓦斯行鋼瓶出入貨數量並無短少，懷疑有人惡作劇，正循線擴大偵查中。

郭台銘再為「半屏山蓋核電」道歉！

郭台銘再為「半屏山蓋核電」道歉！

不停讓行人全國大執法　斗六警首日開出53張紅單

不停讓行人全國大執法　斗六警首日開出53張紅單

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

郭台銘向韓國瑜道歉！力邀：希望能並肩作戰

即／歸仁回收廠火警！黑煙竄天

即／歸仁回收廠火警！黑煙竄天

關鍵字：

影音企鵝妹徒步環島行人地獄過馬路

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面