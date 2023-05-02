送侯友宜「王世堅同款螺絲起子組」　戴湘儀祝兩位真男人更上層樓

▲戴湘宜送後侯有宜螺絲起子組。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今日赴新北市議會備詢，市議員戴湘儀送上「王世堅同款螺絲起子組」她表示，希望侯友宜能夠帶上這組螺絲起子到總統府去鎖緊國政螺絲釘，「祝福真男人的王世堅、侯友宜都可以挑戰成功，把地方服務再升級」。侯友宜表示，13年在新北市全力以赴，未來還有很多事沒做完，希望可以展現價值跟信念，為國家、人民做更多事。

戴湘儀今下午質詢時，送侯友宜黑熊造型的螺絲起子組，希望侯友宜可以將這份禮物帶到總統府去，鎖緊國政螺絲釘。上前送完禮物後，戴湘儀接著說，現在民進黨只會打一張牌，就是「落跑牌」，但他們其實都忘記了，民進黨市議員王世堅現在也要去選立委。

侯友宜先表示，謝謝議員。人生有不一樣的職位，但是要有共同的價值，一個職位如何承擔更多責任、服務更多人，就要勇往直前，如果可以照顧更多、服務更多人，如何展現更多、做得更好，就應該為人民創造更多幸福。

侯友宜再說，他在新北市的13年來都全力以赴，當然還有很多事沒做完，希望可以藉由更多力量，但是中央都沒辦法，為了要反映給新北來照顧到更多人，就該展現價值跟信念，為國家人民多做事，才是該做的事。