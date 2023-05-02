「郭台銘講大話、侯友宜講空話」　她嘆：核四讓2個沒料候選人現形

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

有意爭取國民黨2024總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘1日舉辦台灣領袖講座，提出要把政府當企業經營，不要議會監督、高雄半屏山下設置小型核電廠等，相關言論引發爭議，昨晚緊急發文道歉。對此，民進黨立委林楚茵2日批評，國民黨爭取出線的兩位半斤八兩，只會講大話、空話，兩人登台PK，一個核四議題就讓郭侯沒料的真相攤在大眾面前。

郭台銘爭取國民黨提名參選總統，1日在高雄出席活動時他表示，高雄應在半屏山設小型核能發電站，引發熱議。不過此話也讓外界關心侯友宜的能源政策。侯今（2）日受訪時僅回應，「沒有核安就沒有核電」，核廢料要怎麼解決中央要好好面對，核安問題才是最大挑戰。

林楚茵批評，國民黨爭取出線的兩位真的是半斤八兩，郭台銘只會講大話，而侯友宜永遠都在講空話，郭台銘近期越多公開受訪場合，就讓人越了解他有多麼的「反民主、挺獨裁」。

林楚茵質疑，像是昨日提出的「高雄蓋核電廠、不要議會來監督」還有「用8萬個機器人上場打仗」，簡直是「大話郭」，郭台銘不接受「民意監督」卻想「選總統」，這就是「用大話騙票」！郭董這行為跟詐騙集團有何不同？

林楚茵批評，侯友宜呢？身為新北市長，面對重要的核能議題，不能只是一句「沒有核安、沒有核電」這種口號式空話，講完空話後再推給中央，提醒侯友宜，既然要選總統就要拿出政策，「只想用空話搪塞，選你當總統幹嘛？」

林楚茵直言，從500萬搓湯圓爭議，到新北發生一連串治安與工安事件，侯友宜的治理能力已經破功，侯侯空話也救不了下墜的民調！一個是「大話郭」，一個是「空話侯」，兩人登台來PK，一個核四議題就讓郭侯沒料的真相攤在大眾面前。

民進黨立委林宜瑾批評，毫不意外郭台銘又失言了，正在爭取國民黨總統大選提名的他，不但搞不清楚核二廠廠址，甚至口出狂言稱要在高雄半屏山底下「搞一個小型核能發電站」。這些發言讓我們感到不學無術頂多可恥，但是仗著有錢、有權就「不學而有術」的人相當可怕。

林宜瑾直言，更失格的是，享受民主制度、有意在民主台灣競選總統的郭台銘，卻打著民主旗幟反民主，喊出「不要議會監督」。這種沒有民主素養、欠缺公民基本常識的思維，搭配上他的不學而有術，讓我們聽見了一個禍國殃民的節奏。

林宜瑾表示，當各路專家、相關縣市都在為核電廠除役後高階核廢料該往哪裡擺的問題苦思的時候，想選總統的郭台銘隨口亂喊要再蓋核能發電站，不考慮地質、不考慮選址，就在大庭廣眾下對專業執行謀殺，把治國當成兒戲，若不幸讓他當個一官半職，後果真的不堪設想。

林宜瑾指出，台灣好不容易走到今天，民主成就世界共睹，但是正在爭取國民黨總統大選提名的郭台銘，卻公然表示反對監督的立場。這不僅是在向國內外傳遞錯誤資訊，一個潛在總統候選人有這樣的表現，更可能讓虎視眈眈的獨裁中國有機可趁。

林宜瑾呼籲，想對國民黨說，請拿出最嚴格的機制提名候選人、用專業監督國政，「我們期待的是一個能攜手讓台灣共好、朝本土化發展的在野黨，而不是只會扯國政成績後腿的國民黨。」