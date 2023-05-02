議會鬧空城！藍營稱配合勞動節　他批侯友宜巨嬰：不是說問好問滿？

▲新北市議會全部改書面質詢。（圖／翻攝卓冠廷臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

新北市議會1日由國民黨團質詢，而國民黨議員全部改為書面質詢，市長、局處首長也未到場，形同議會鬧空城。對此，新北市議員卓冠廷批評，這種「貼心呵護」，不曉得是在幫侯友宜，還是害侯友宜？習慣被放水的人，扛得起什麼壓力？連議會都不敢面對的人，有什麼能力扛起國政？

卓冠廷直言，國民黨要求把總質詢提前，結果全部改書面質詢，議會唱空城。為了配合侯友宜5月17日要被徵召的算計，國民黨團在議會強度關山，把總質詢時間從6月提前到4月，然後就開始一連串花式吹捧，好像在辦歡送會。



卓冠廷痛批，今天更扯，一整天安排國民黨團總質詢，他們全部「改書面」，放水侯友宜。結果，國民黨居然說：「5月1日改成書面質詢是響應勞動節勞工要休假。」

卓冠廷質疑，這種「貼心呵護」，不曉得是在幫侯友宜，還是害侯友宜？從沒被議會不分朝野全面大力監督過的侯友宜，扛不起高度壓力的侯友宜，在位13年之後，已經變成一個被寵壞，經不起檢驗的巨嬰。習慣被放水的人，扛得起什麼壓力？連議會都不敢面對的人，有什麼能力扛起國政？

新北市議員李宇翔批評，說好的問好問滿呢？這就是國民黨團放水式的總質詢！國民黨團為了護航侯友宜市長，將珍貴的總質詢時間變更為書面質詢，勞動節全日跟著勞工朋友放假啦！

李宇翔質疑，預備會議時，國民黨團聲稱有很多議題想要問侯市長，結果問沒幾天，立刻原形畢露。國民黨團議員沒來，市長也跟著不來、局處首長位置當然也空蕩蕩一片。

李宇翔表示，先不說國民黨團前幾天各種套招質詢，議員該做的「監督」卻變成「吹捧」市府。今天乾脆不演了！直接集體烙跑，不問了！讓大家看看，這就是國民黨團在議會的表現，也是侯友宜市長面對議會的態度。

李宇翔指出，說一套、做一套，難怪市政螺絲永遠鎖不緊，如此程度還想參選總統，侯市長的能力實在堪憂。

新北市議員黃淑君質疑，現在是國民黨總質詢的時間，卻沒有一個人在總質詢，雖然不意外，但是如果國民黨議員不問，當初為何變更議程？

黃淑君表示，每個議員可以質詢的時間十分珍貴，市長施政報告每人兩分三十秒，總質詢一小時，也是我們可以捍衛市民權益，行使議員職權，遺憾，總是遺憾，國民黨自廢武功至此。

