民進黨質疑郭台銘不進新北座談　「進不去還是不敢去？」

▲鴻海集團創辦人郭台銘近期全台走透透。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘近期展開全台座談會行程，民進黨發言人林楚茵2日質疑，郭台銘至今還沒有到新北，原因非常啟人疑竇，不知道是否因為新北市長侯友宜的全面封殺，讓郭進不去，沒人敢借場地給郭？還是因為新北市的治安動不動就有機關槍掃街頭，才會望之卻步？

林楚茵今天說，郭台銘的全台巡迴場至今，還沒有到新北，其中緣由非常啟人疑竇，郭台銘如果要搶選票，理所當然應該會先從對手的本命區開始，或從人口最多的地方開始走起，但郭到現在還沒有到新北，不知道是因為侯友宜的全面封殺讓郭進不去，沒人敢借場地借給郭，還是因為新北市的治安動不動就有機關槍掃街頭，才讓百億身家的郭董擔心，萬一被新北的流彈打到，才會望之卻步。

林楚茵強調，不管郭台銘是不能去還是不敢去，這其中都和侯友宜脫不了關係，請侯友宜說清楚講明白，歡不歡迎郭台銘到新北？又能不能承諾把治安整頓好，讓百億首富敢大方踏入新北，讓百姓心安。她也呼籲國民黨，不要為了侯友宜一人的無能，藉題發揮抹殺第一線防疫人員的辛勞，用抹黑造謠傷害台灣。

此外，針對新北市議會總質詢的狀況，林楚茵也說，國民黨團一再把總質詢當成侯友宜總統初選的秀場，用政治口水掩飾市府荒廢市政的無能失序，甚至惡意扭曲攻擊包括政府防疫工作的努力、經濟正向表現等，國民黨藉由總質詢進行造謠抹黑，根本是混淆視聽，離譜至極。

林楚茵表示，從近期國民黨中央不顧事實猛攻蔡政府執政，且頻頻邀請新北市議員參與，例如市議員江怡臻是侯友宜嫡系子弟兵，卻天天現身在國民黨中央開記者會；以及新北市議會國民黨團，踐踏民意監督體制，強勢變更議程，甚至甘願配合提問，做球給侯友宜回答把「議場當秀場」等作為，可以看出，國民黨展現出的態勢就是「假打民進黨，針對郭台銘」，要藉由新聞讓侯友宜曝光，壓制郭台銘，讓郭台銘進退不得。