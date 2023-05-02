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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沒用英文致詞挨批　侯友宜：能夠溝通就好最重要的是行動

▲▼ 葉元之質詢侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

▲葉元之質詢侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜日前出席世界獸醫師大會，但致詞時沒說英文，遭民進黨立委羅致政批評，侯沒說英文、未把握機會展現新北市首長的格局高度非常可惜；新北市議員葉元之今（2）日質詢時提到此事，批總統蔡英文英文也很爛、副總統賴清德接待外賓也講中文，根本是雞蛋裡挑骨頭。對此，侯回應，「其實講哪一國語言，大家只要能夠溝通就好，最重要的是行動」。

葉元之上午質詢時表示，羅致政昨天批評侯友宜出席世界獸醫師大會沒講英文，但是蔡英文之前在講英文的時候也被別人批文法不對，賴清德在會見美國前白宮國安顧問博騰時也都講中文，旁邊還有翻譯，他怎麼不批評？綠營根本是雞蛋裡挑骨頭。

侯友宜回應，他昨天去桃園市參加2023龍岡米干節活動，桃園市長張善政是康乃爾大學博士，英文很好，但是溝通時也是講中文，也會用翻譯，「其實講哪一國語言，大家只要能夠溝通就好，最重要的是行動」。

侯友宜進一步指出，世界獸醫師大會全台灣只請新北市長去致詞，就表示新北市對動物的保護、關懷做到全世界都認同。75個國家都認同新北市動物保護做得好，「我們應該要與有榮焉」，要在乎到底都做了哪些事。


 

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