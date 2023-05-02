為何起心動念選總統？　侯友宜首曝原因：我們來做會不會比別人好

▲葉元之質詢侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（2）日上午在新北市議會備詢時，市議員葉元之問到，為何他有承擔做總統、讓中華民國更好的起心動念？侯回應，他擔任公職40多年來，每次面對重大災難都勇往直前；在新北市政府13年中，他也有感行政效率不該考慮選票壓力，不要考慮顏色、黨派，這樣國家才有機會，同時要思考「如果我們來做會不會比別人更好，做才是最重要」。

葉元之質詢時表示，最近議會很多議員對侯期待很高，市民對侯要求更高，過去侯施政滿意度高，現在國家要有更好的人出來領導，看到侯先前說願意為國家盡最大貢獻，想知道想做更大的事、承擔更大的責任的起心動念是什麼？

侯友宜回應，他在新北市政府待13年，他當市長這4年多來非常有感，行政效率不該考慮選票的壓力，中央帶領國家，權力也集中在中央，中央更不該考慮選票，不考慮顏色、黨派，國家才有機會；他也舉例，新北塭仔圳、五股垃圾山的改變，「做才是最重要的」。

葉元之接著說，其實地方最了解民眾需要，但很多建設卡在中央的行政效率，之前前瞻計畫綠營執政縣市經費迅速核撥，藍營的就卡半天，行政效率影響人民荷包。

侯馬上回應說，「喔！對！感受很深！這真的是件滿痛苦的事情！」行政效率不快，公共工程一延誤，就要追加經費，往往是好幾倍，像是新北環狀線的北環段，經費從100億到172億；淡北道路之前也早跟北市前市長柯文哲談好，環保署環評通過報到中央，但中央一直拖，拖到最後追加20幾億，其實這些都沒有必要，早點核定早點做，行政效率可以減少民眾付出成本，淡海新市鎮也可以更早開發，這不是只有浪費金錢，也會影響社會發展。

侯友宜強調，這幾年這看到很多事情，認為中央可以做得更好，最重要的是展現魄力決心，不分你我黨派大家一起合作，若所有討論可以更制度化、簡單化、明瞭化行政效率就更好了，「做事不分你我黨派」 ，團結就可以從容面對所有困難。

